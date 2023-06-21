Операции с разрешения ТЦК: что говорят юристы о новом резонансном распоряжении в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковской области не будут проводить плановые госпитализации военнообязанных пациентов без согласования с военкоматом. Более того, теперь медицинские учреждения обязаны сообщать в ТЦК о пациентах призывного возраста. Фокус спросил у адвоката, законно ли распоряжение местной военной администрации.

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Начальник Коломыйской районной военной администрации Любомир Глушков сообщил о том, что теперь в Ивано-Франковской области не будут проводить плановую госпитализацию военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это касается мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации обязан уведомить медучреждения области об этих изменениях. Отныне больницы также должны сообщать в военкоматы о госпитализации пациентов призывного возраста.

Отказ военнообязанному в госпитализации: комментарий юриста

Фокус спросил у адвоката Дмитрия Матвийчука, имеет ли право военкомат запрещать плановые операции военнообязанных.

"Действующим законодательством военные не наделены полномочиями давать разрешение на госпитализацию или проведение операции. Отказ от предоставления медицинской помощи мужчинам призывного возраста до того момента, пока они не принесут разрешение из территориального центра комплектации в Ивано-Франковской области, противоречит конституционным правам граждан Украины. Так, согласно статье 49 Конституции, каждый имеет право на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование", — говорит глава адвокатского бюро "Дмитрия Матвийчука".

В соответствии с этой же статьей основного закона Украины, государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медобслуживания. Таким образом, право на медицинскую помощь и доступ к ней не может быть ограничено территориальным центром комплектации.

"Мне кажется, что медучреждения не будут предоставлять информацию в ТЦК о госпитализации военнообязанных. Во-первых, такое требование не отвечает действующему закону, а во-вторых, для этого должна быть утвержденная процедура и форма передачи такой информации, чего тоже нет", — говорит адвокат.

Если больница все же решит отказать пациенту в плановой операции без соответствующего разрешения из ТЦК, Матвийчук советует требовать у врача отказ в письменном виде. Далее следует составить жалобу и обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом адвокат предупреждает, что врачи неохотно предоставляют отказы в письменном виде, зная, что это может повлечь за собой судебное разбирательство и риски для карьеры.

"Я уверен, что адвокаты уже готовят иск против этого распоряжения в Ивано-Франковской области. Думаю, его быстро отменят", — считает Матвийчук.

Получить разъяснения от Любомира Глушкова Фокусу не удалось. Более того, он удалил свой пост об этом в Facebook.

Это не первый раз, когда военкоматы в Ивано-Франковске привлекает к себе всеобщее внимание. Ранее начальник местного ТЦК и СП опубликовал приказ, согласно которому все военнообязанные на территории громады должны самостоятельно в течение 10 дней явиться в военкомат, не дожидаясь вручения повестки. В разговоре с Фокусом Олег Леонтьев, адвокат в сфере военного законодательства, высказал мнение что ситуация с распоряжениями и приказами ТЦК и СП Ивано-Франковска обусловлена тем, что местные военкоматы "отпустили" из учета многих военнообязанных, продали им "белые билеты", а теперь всеми силами пытаются формировать призыв.