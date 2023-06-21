Операції з дозволу ТЦК: що говорять юристи про нове резонансне розпорядження в Івано-Франківську

На Івано-Франківщині не будуть проводити планові госпіталізації військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з військкоматом. Більше того, тепер медичні установи зобов'язані повідомляти ТЦК про пацієнтів призовного віку. Фокус запитав адвоката, чи законне розпорядження місцевої військової адміністрації.

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Начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков повідомив про те, що наразі в Івано-Франківській області не проводитимуть планової госпіталізації військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це стосується чоловіків віком від 18 до 59 років. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації зобов'язаний повідомити медустанови області про ці зміни.

Відтепер лікарні також мають повідомляти до військкоматів про госпіталізацію пацієнтів призовного віку.

Відмова військовозобов'язаному у госпіталізації: коментар юриста

Фокус запитав адвоката Дмитра Матвійчука, чи має право військкомат забороняти планові операції військовозобов'язаних.

"Чинним законодавством військові не наділені повноваженнями давати дозвіл на госпіталізацію чи проведення операції. Відмова від надання медичної допомоги чоловікам призовного віку до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектації в Івано-Франківській області, суперечить конституційним правам громадян України. Так, згідно зі статтею 49 Конституції, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування", — каже голова адвокатського бюро "Дмитра Матвійчука".

Відповідно до цієї статті основного закону України, держава повинна створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медобслуговування. Таким чином, право на медичну допомогу та доступ до неї не може бути обмежене територіальним центром комплектації.

"Мені здається, що медустанови не надаватимуть інформацію до ТЦК про госпіталізацію військовозобов'язаних. По-перше, така вимога не відповідає чинному закону, а по-друге, для цього має бути затверджена процедура та форма передачі такої інформації, чого теж немає", — каже адвокат.

Якщо лікарня все ж таки вирішить відмовити пацієнтові в плановій операції без відповідного дозволу з ТЦК, Матвійчук радить вимагати у лікаря відмову в письмовому вигляді. Далі слід скласти скаргу та звернутися до Європейського суду з прав людини. При цьому адвокат попереджає, що лікарі неохоче надають відмови письмово, знаючи, що це може спричинити судовий розгляд та ризики для кар'єри.

"Я впевнений, що адвокати вже готують позов проти цього розпорядження на Івано-Франківщині. Думаю, його швидко скасують", — вважає Матвійчук.

Отримати роз'яснення від Любомира Глушкова Фокусу не вдалося. Щобільше, він видалив свій пост про це у Facebook.

Це не вперше, коли військкомати в Івано-Франківську привертають до себе загальну увагу. Раніше начальник місцевого ТЦК та СП опублікував наказ, згідно з яким усі військовозобов'язані на території громади мають самостійно протягом 10 днів з'явитися до військкомату, не чекаючи на вручення повістки. У розмові з Фокусом Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства, висловив думку, що ситуація з розпорядженнями та наказами ТЦК та СП Івано-Франківська зумовлена тим, що місцеві військкомати "відпустили" з обліку багатьох військовозобов'язаних, продали їм "білі квитки", а тепер всіма силами намагаються формувати призов.