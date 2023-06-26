Ракеты Storm Shadow помогли Киеву изменить ход войны, — Минобороны Великобритании

По словам главы оборонительного ведомства Бена Уоллеса, переданная Лондоном помощь безошибочно атакует российскую логистику. Планы противника на поле боя рушатся.

Ракеты Storm Shadow, которые были переданы Великобританией украинским военным, "практически безошибочно" атаковали российскую логистику и повлияли на боевые действия. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, передает Sky News 26 июня.

По его словам, переданная западными партнерами помощь помогла ВСУ значительно изменить ход войны, так как все ракеты успешно попадают в военные цели противника и тем самым рушат планы российских оккупантов.

Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, когда предоставлял обновленную информацию о британском оружии, которое используется в Украине.

"Он сказал, что ракеты Storm Shadow оказали "значительное влияние" на ход войны, добавив, что это оружие "почти безошибочно" атаковало российскую логистику", — говорится в сообщении.

При этом, начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс убежден, что угроза со стороны РФ сохранится для Украины даже в том случае, если Киев победит на поле боя.

В связи с этим он призвал восточный фланг НАТО не списывать со счетов российские возможности, даже после крупных неудач Москвы. Никто досточверно не может знать о намерениях Кремля.

"Независимо от того, как закончится эта война — а она должна закончиться победой Украины — я считаю, что российская угроза останется. Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Британии Риши Сунака за ракеты Storm Shadow. По словам президента Украины, для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры над городами необходимо создать воздушный щит.