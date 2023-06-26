Продвинулись на 1,5 км: украинцам рассказали об успехах ВСУ на юге (видео)

По словам Валерия Шершня, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в рамках проводимых операций. За последние сутки потери врага убитыми составляют 146 окупантов, ранеными — 229, четверо пленных.

На Таврическом направлении украинские силы обороны сумели продвинуться вперед на 1,5 километра в результате систематического давления на противника. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Представитель Сил обороны Украины отметил, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в рамках проводимых операций. Он отметил, что осуществляется аэроразведка местности для получения информации о вражеских позициях, а также проводятся работы по разминированию территории. Кроме того, Силы обороны Украины активно применяют огневые средства для нанесения поражений противнику.

"Важно отметить, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми составляют 146 окупантов, ранеными — 229, четверо пленных", — уточнил Шершень.

По его словам, украинские силы уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники противника.

ВСУ сумели продвинуться на Таврическом направлении

Напомним, что 26 июня украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, расположенном в Волновахском районе, Донецкой области. Силы обороны продолжают продвижение на этом направлении

Также аналитики DeepState в отчете от 19 июня указывали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута до 1,2 километров. Активные бои идут на востоке и северо-востоке от Клещиевки.

Ранее, 18 июня, стало известно, что на Запорожском направлении погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Айвенго Техов. Он вместе с подчиненными, которых было около 300 человек, попал в окружение в населенном пункте Пятихатки.