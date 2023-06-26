Путин впервые высказался о мятеже и обвинил Пригожина в "потере адекватности" (видео)

Глава Кремля выступил с ночным обращением к гражданам, в котором предложил наемникам ЧВК "Вагнер" подписать контракты с Минобороны России, либо уехать в Беларусь.

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором прокомментировал события военного мятежа, организованного главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Видео обращения транслировали российские СМИ.

В своей речи Путин начал с благодарности российскому народу "за выдержку и патриотизм".

"Гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту, обречены на провал. Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую однозначную поддержку конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединило и консолидировало главное — ответственность за судьбу отечества", — заявил Путин.

Российский лидер утверждает, что якобы с самого начала вооруженного мятежа "были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы". При этом он уверяет, что "вагнеровцы" изначально знали, чо идут на провальную операцию.

"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе", — заявил Путин.

В своей речи он также обратился к наемникам ЧВК "Вагнер", назвал их патриотами России и заявил, что их "попытались использовать втемную".

"Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению принимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку", — добавил Путин.

Глава Кремля предложил наемникам три варианта дальнейших событий: заключить контракты с Министерством обороны РФ, либо вернуться к своим близким, либо в Беларусь.

"Данное мною обещание будет исполнено. Выбор за каждым из вас", — заявил Путин.

Примечательно, что личность самого Пригожина Путин в своем обращении не упоминал.

Кроме того, в своем спиче Путин выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко "за вклад в разрешение ситуации" с ЧВК "Вагнер".

Напомним, 26 июня белорусские наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн" заявили, что Евгений Пригожин исчез после попытки вооруженного мятежа в России, оставив свои самолеты в стране.

26 июня Евгений Пригожин впервые прокомментировал попытку военного мятежа в России. В ходе беседы с журналистами руководитель ЧВК отметил, что результат был "нормальным", поскольку действия наемников "подняли настроение всех".