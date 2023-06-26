Финансовые махинации: в России допросили заместителя Шойгу, — соцсети

По данным российских журналистов, следственные действия проводят в связи с "новыми указаниями о финансовых махинациях" при реализации основного проекта министра обороны РФ Сергея Шойгу — Национального центра управления обороной государства "Центр 2014".

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели допрос заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом 26 июня сообщает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на свои источники в ФСБ.

По информации источника допрос состоялся в связи с "новыми указаниями о финансовых махинациях" при строительстве главного проекта министра обороны РФ Сергея Шойгу — Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) "Центр 2014".

В настоящее время рассматривается вопрос о возможном аресте Цаликова.

Что известно о Руслане Цаликове

С 24 декабря 2015 года Руслан Цаликов занимает должность первого заместителя министра обороны Российской Федерации. 29 января 2016 года ему был вручен почетный персонифицированный знак — личный штандарт.

Семья Цаликова обладает имуществом стоимостью 4,3 миллиарда рублей. Сам Руслан Цаликов владеет земельным участком с домом в деревне Раздоры на Рублевке, оцененным в 3,5 миллиарда рублей.

Дети Цаликова, не имея легального дохода, также обладают недвижимостью:

Дочери Елизавета и Юлия владеют недвижимостью в Москве, расположенной в бизнес-центре и оцененной в 132 миллиона рублей. Кроме того, у них имеются несколько офисов стоимостью 85 миллионов рублей.

Сыновья Даниэль и Заур в 2021 году приобрели два участка в Московской области, каждый из которых оценивается в 260 миллионов рублей. Они также владеют офисами в Москве, стоимость каждого из которых составляет 400 миллионов рублей.

Цаликов имеет более 15-и различных орденов и медалей, в том числе является обладателем Ордена "За заслуги перед Отечеством" всех возможных степеней.

Напомним, 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил свой первый официальный визит после попытки военного мятежа, организованного Евгением Пригожиным. Он посетил передовой пункт управления Западной группировки войск.

Напомним также, что по информации СМИ, в Минобороны России поступил телефонный звонок от представителей НАТО после начала военного мятежа. Журналисты сообщают, что в ходе звонка представители Альянса общались с министром обороны Сергеем Шойгу.