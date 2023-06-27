Больше не босс: слабость Путина должна подтолкнуть Китай не поддерживать РФ, — конгрессмен США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает, что власть Владимира Путина ослабла. Поэтому Китай должен перестать помогать Москве.

Президент РФ Владимир Путин стал значительно слабее, чем раньше. Его власть уже не так сильна, что может стать стимулом для Китая перестать поддерживать Москву. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, лидер республиканского большинства Кевин Маккарти в телевизионной программе Fox & Friends.

По словам Маккарти, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин позволял себе публично критиковать Путина, обвинял его во ложи. Однако россияне во время военного мятежа наемников поддерживали их.

Американский политик отметил, что Пригожин смог подобраться к Путину очень близко, что его сильно напугало. Сейчас России очень не хватает военных поставок. Более того, произошедшие события – повод для Китая перестать поддерживать слабый путинский режим.

"Глава Китая Си должен отказаться от какой-либо поддержки России. Это должно быть четким знаком и для него", — сказал Маккарти.

Он также добавил, что мировому сообществу стоит продолжать давить на Си Цзиньпина. Маккарти заявил, что Путин самоизолировался и очень медленно принимает решения.

"Независимо от того, что там произошло, Путин гораздо слабее. И Путин выглядит другим человеком. Я всегда считал, что Путин похож на босса мафии, а вы сегодня видите это… Он просто не такой, когда на него смотришь", – сказал Маккарти.

Напомним, что США будут добиваться выдачи Пригожина. Так, по словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.

Кроме того, президент США Джо Байден 26 июня заявил, что США непричастны к мятежу Пригожина. Американский лидер отметил, что конечный результат провального восстания в России еще предстоит увидеть. Он также заявил, Запад и НАТО не имеют отношения к этим событиям.