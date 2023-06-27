Неудачный военный мятеж Пригожина раскрывает слабости режима Путина, — FT

Как пишет журналист Макс Седдон, масштабное противостояние между так называемыми "ЧВК" в России и регулярными войсками Министерства обороны чуть не уничтожили российское государство.

Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показал слабость режима президента РФ Владимира Путина в России. Об этом написал журналист Макс Седдон для Financial Times.

В материале сказано, что люди, близкие к Кремлю, заявили, что мятеж Пригожина "подняло призрак" крушения государства. Предполагается, что фундаментом для мятежа стало разочарование в ВС РФ, а также в самом Путине, который не справился с тем, что обещал сделать 24 февраля 2022 года.

В статье говорится, что в России всем ясно, что масштабное противостояние между так называемыми "ЧВК" в России и регулярными войсками Министерства обороны чуть не уничтожили российское государство.

Как сказал неназванный олигарх, знакомый с Владимиром Путиным, для главы Кремля это огромное унижение.

"Тысячи людей без всякого сопротивления идут от Ростова почти до Москвы, и никто ничего не может поделать. Тогда Путин объявил, что они будут наказаны, и они не были. Это однозначно признак слабости", — сказал олигарх.

Более того, как сказал бывший редактор газеты "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, армия РФ и спецслужбы не смогли предотвратить мятеж Пригожина и его наемников. Та легкость, с которой "вагнеровцы" начали восстание, а также отсутствие сильного сопротивления со стороны сил безопасности, очень вредит репутации Кремля.

"Оказывается, можно поднять бунт против президента и получить прощение. Это значит, что президент не так силен", — сказал он.

Напомним, что в США знали о планах Пригожина на мятеж, но скрывали разведданные от союзников. По словам журналистов, только ограниченный круг лиц знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Пригожина. Американская разведка не делилась информацией не только с Украиной, но и с союзниками по НАТО.

Также сообщалось, что США заявили, что будут добиваться выдачи Пригожина. Так, по словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.