Не только десант, но и перехват ракет: в ВМС раскрыли детали задач "Кентавра" (видео)

Бронированный катер за время полномасштабной войны выполнил 15 боевых задач: высаживали десант на берег, прикрывали их огнем, а также спасали побратимов подбитого корабля.

На вооружении Военно-морских сил Украины есть катера "Кентавр", которые с начала полномасштабной войны выполняют задачи на воде. О миссии экипажа рассказали в сюжете телерадиостудии Минобороны Украины "Бриз".

Один из членов экипажа Олег работал на заводе "Кузница на Рыбальском", где он лично работал над созданием "Кентавра". Всего моряки выполнили уже 15 боевых заданий, часть из которых позволила деоккупировать юг Украины. Среди них была миссия, когда надо было прикрывать десант, который высаживали на берег. Характеристики катера позволяют ему немного заходить на мель, чтобы высадить 30 бойцов на берег.

Командир экипажа Александр говорит, что во время одного из заданий они сбили две российские ракеты. Для этого на борту десантного бронекатера есть переносные зенитно-ракетные комплексы. Также военные выполняли задачи по спасению побратимов с другого катера, который подбила российская ракета. Военнослужащие в условиях светомаскировки смогли подойти к морякам незамеченными для оккупантов. Они дали знать о себе зажигая шашку, а потом сразу бросили ее в воду, чтобы враг их не увидел.

Отдельный эпизод — повреждение бронекатера после ракетной атаки ВС РФ. Часть экипажа получила ранения, однако бойцы смогли спасти "Кентавр". После ремонта машина вернулась в строй.

Напомним, 5 июля 2021 года "Кузница на Рыбальском" возобновила строительство катеров для украинской армии.

26 мая 2023 года в строй ВМС Украины ввели бронекатер "Буча", который имеет ПТРК и две пушки на борту.