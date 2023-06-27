Учат убивать и пытать: NYT о задачах ЧВК "Вагнер" в Африке

Инструкторы-"вагнеровцы" тренируют солдат Центральноафриканской республики отрезать конечности, вырывать ногти и сжигать людей заживо. Делается это в обмен на ресурсы — золото и алмазы.

Наемники ЧВК "Вагнер" совершают массовые убийства и пытки в странах Африки, где они тренируют местные армии или силы. Об этом сообщает The New York Times.

США и ЕС должны признать сеть ЧВК "Вагнер" террористической организацией, рекомендует политическая организация, которая занимается вопросами Африки The Sentry. Преступления, которые совершали наемники, могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Наемники массово убивают и пытают людей, также фиксируются факты изнасилования в Центральноафриканской республике.

Отмечается, что наемники обучают военнослужащих ЦАР тем же зверствам: пытать, отрезать конечности, вырывать ногти, резать плоть ножами, сжигать людей заживо. Кроме этого инструкторы обучают солдат шпионажу, рукопашному бою и допросу людей. Также им "предоставляют знания", как уничтожать цели в общинах, которые могут быть против них.

"Центральноафриканская Республика стала лабораторией террора группы Вагнера", — заявила старший расследователь Sentry Наталья Духан.

Боевики "Вагнера" воюют против джихадистских группировок в Мали и поддерживают генералов в Судане в обмен на доступ к природным ресурсам и политическое влияние. Однако больше всего наемники присутствуют именно в ЦАР. Они находятся в одной из беднейших стран мира с 2018 года. В ЦАР "вагнеровцы" вырубают леса, занимаются добычей золота и алмазов, а также массовыми убийствами гражданских.

В РФ официально заявляют, что ЧВК "Вагнер" выполняют лишь функции безопасности.

"И Центральноафриканская Республика, и Мали обратились к ЧВК Вагнера" с просьбой обеспечить безопасность их руководства", — сказал глава МИД РФ Лавров.

Напомним, 28 ноября лагерь наемников ЧВК "Вагнер" в ЦАР подвергся авиаудару в районе города Босангоа.

30 мая СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" поставляют зенитные ракеты повстанцам в Судане.