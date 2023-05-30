Наемники ЧВК "Вагнера" поставляют зенитные ракеты повстанцам в Судане, – США

В Министерстве финансов заявили, что поставки ракет "земля-воздух" приведут к длительному конфликту и будут дестабилизировать регион. Пригожин отвергает все ограничения.

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Соединенные Штаты обвинили российскую группу ЧВК "Вагнера" в поставках ракет класса "земля-воздух" военизированным Силам скорой поддержки. Об этом сообщает Al Jazeera.

В Судане продолжаются боестолкновения между Силами скорой поддержки (RSF) и правительством. Сейчас Министерство финансов США зафиксировало снабжение наемниками ракет "земля-воздух" одной из сторон конфликта. В заявлении Министерства предупреждают, что поставки оружия будут способствовать длительному вооруженному конфликту, который может привести к дальнейшему хаосу во всем регионе.

"Присутствие группы Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей развертывать ресурсы группы на их суверенной территории", — заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отвергает заявления о причастности наемников к Судану. По его словам, они там не участвуют.

С середины апреля RSF и регулярная армия сражаются за контроль над государством и ресурсами. Беженцами стали сотни тысяч человек, а количество погибших измеряется сотнями.

США прилагают усилия по прекращению сторон, но договоренности постоянно нарушаются. Правозащитники предупреждают, что если конфликт продолжится, то произойдет гуманитарный кризис.

Напомним, 1 мая в ГУР Минобороны рассказали об операции "Троянский верблюд", позволившей эвакуировать Украинцев из Судана.

25 апреля армия Судана заключила с повстанцами новое перемирие, однако оно очень быстро было нарушено.