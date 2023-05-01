Вывоз украинцев из Судана: разведка провела уникальную операцию "Троянский верблюд" (видео)

Работавшие в Хартуме авиаинженерами, пилотами и бортпроводниками граждане Украины оказались в центре боевых действий, некоторым угрожали оружием. У бойцов ГУР Минобороны для спецоперации не было ни авиации, ни бронетехники — только местные связи и команда из 10 человек.

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Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины провело спецоперацию "Троянский верблюд" в Хартуме, столице Судана. Подробности плана выяснили журналисты ТСН.

Многие иностранцы оказались в центре боевых действий между повстанцами "Сил оперативного реагирования" (RSF) и регулярной армией за власть в стране. У многих не было возможностей покинуть Судан, в том числе и у украинцев, говорится в сюжете.

Большинство граждан Украины, как выяснили корреспонденты, работали в Хартуме авиационными инженерами, пилотами и бортпроводниками.

Бойцам ГУР Минобороны дали задачу вытащить украинцев из Хартума

"Мы проехали на работу как всегда. Через 5 минут началась стрельба и началась со всех сторон. Не было шанса убегать или бежать, мы скрылись в ангаре", – рассказал инженер Максим Лемиш.

Его коллега Максим Зинченко видел, как военные с автоматами подбегали к ангару. Украинцам, по его словам, угрожали оружием, поэтому пришлось отдать деньги.

Далее аэропорт превратился в поле боя — стреляли каждый день, были взрывы. Через некоторое время начали заканчиваться вода и еда, но спасла машина кейтеринга и ночью удалось доставать продовольствие.

Боевые действия в Судане: операция по эвакуации была сложнее, чем в Афганистане

Бойцам ГУР Минобороны дали задачу вытащить украинцев из Хартума. Как говорится в сюжете, украинская разведка имеет удачный опыт подобных спецопераций — украинцев ранее эвакуировали из Афганистана в 2021 году, когда талибы захватывали там власть.

"Тогда ни американцы, ни канадцы не решались выходить за своими гражданами в Кабул. За пределы авиабазы США выбирались только украинские офицеры. Но сейчас было еще труднее", — подчеркнули авторы материала.

По словам спецназовца с позывным Ярема, в Судане был режим "все стреляют во всех". Нападали на конвои Евросоюза и Катара. Операция в Судане осложнялась отсутствием защищенной авиабазы США, как в Афганистане, заметил он.

Как сказал Ярема, от Украины действовала группа спецназа в которой было менее 10 человек. Сравнивать со спасательными операциями США, где задействуется авиация, бронетехника и спецназ, невозможно, добавил он.

"У саудитов даже ракетный крейсер стоял возле порта Судана. Мы действовали самостоятельно без бронетехники и тяжелого вооружения. В регионе их у нас просто нет. Все наши силы задействованы на фронте", – рассказал участник операции

Украинская разведка задействовала местные связи и создала план освобождения, воспользовавшись кратковременным перемирием. Миссия осложнялась и географическим расположением Хартума.

"Город в самом центре Судана. Нужно было проходить по районам, регулярно переходящим от одной воюющей стороны к другой. Операцию усложняло отсутствие связи с нашими гражданами", — отметил военный.

Войну в Судане начала Россия

Боевые действия в Судане между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и RSF разожгла Россия, говорится в материале.

"RSF собирал Мухаммад Хамдан Дагло, самый богатый человек Судана и большой друг Евгения Пригожина. Вместе с ЧВК "Вагнер" Дагло захватил крупнейшие рудники золота в Судане и создал колоссальную армию наемников, практически равную по численности с госармией Судана", — отметили авторы.

"Вагнеровцы" поддерживают RSF, а Кремль дает ракеты. В 2022 году Дагло был в Москве, поддержал российское вторжение в Украину и привез самолет золотых слитков.

"Таких самолетов с суданским золотом было еще минимум полтора десятка. Россия ворует суданское золото, пополняет им свои золотовалютные резервы, поэтому очень заинтересована, чтобы и дальше ее ЧВК контролировали суданское золото", — сообщили журналисты ТСН.

За полтора месяца до начала боевых действий в Судан приехал глава МИД России Сергей Лавров. По словам спецназовца Яремы, он мог привезти оборудование. Боевики RSF, как отметил военный, проходили обучение в лагерях "вагнеровцев".

Напомним, что самолет с эвакуированными из Судана украинцами приземлился 27 апреля в аэропорту Польши. В ГУР Минобороны подсчитали, что к 26 апреля им удалось вывезти 91 человека.

Фокус 25 апреля писал о временном перемирии между суданской армией и RSF. Это стало третьим за девять дней боев объявлением о прекращении огня.