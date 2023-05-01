Вивезення українців із Судану: розвідка провела унікальну операцію "Троянський верблюд" (відео)

Громадяни України працювали в Хартумі авіаінженерами, пілотами та бортпровідниками і раптово опинилися в центрі бойових дій, деяким загрожували зброєю. Бійці ГУР Міноборони для спецоперації не мали ні авіації, ні бронетехніки — лише місцеві зв'язки та команду з 10 осіб.

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Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провело спецоперацію "Троянський верблюд" у Хартумі, столиці Судану. Подробиці плану з’ясували журналісти ТСН.

Багато іноземців опинилися в центрі бойових дій за владу в країні між повстанцями "Сил оперативного реагування" (RSF) та регулярною армією. У багатьох не було можливостей залишити Судан, зокрема й українців, йдеться у сюжеті.

Більшість громадян України, як з'ясували кореспонденти, працювали у Хартумі авіаційними інженерами, пілотами та бортпровідниками.

Бійцям ГУР Міноборони дали завдання витягнути українців із Хартуму

"Ми приїхали на роботу як завжди. Через 5 хвилин почалася стрілянина з усіх боків. Не було шансу тікати чи бігти, ми сховались в ангарі", — розповів інженер Максим Леміш.

Його колега Максим Зінченко бачив, як військові з автоматами підбігали до ангара. Українцям, за його словами, загрожували зброєю, тож довелося віддати гроші.

Далі аеропорт перетворився на поле бою — щодня стріляли, були вибухи. Через деякий час почали закінчуватися вода та їжа, але врятувала машина кейтерінгу — вночі вдалося діставати продовольство.

Бойові дії в Судані: операція з евакуації була складнішою, ніж в Афганістані

Бійцям ГУР Міноборони дали завдання витягнути українців із Хартуму. Як йдеться у сюжеті, українська розвідка має вдалий досвід подібних спецоперацій — українців раніше евакуювали з Афганістану 2021 року, коли таліби захоплювали там владу.

"Тоді ні американці, ні канадці не наважувалися виходити за своїми громадянами до Кабулу. За межі авіабази США вибиралися лише українські офіцери. Але зараз було ще важче", — наголосили автори матеріалу.

За словами спецпризначенця із позивним Ярема, у Судані був режим "усі стріляють у всіх". Нападали на конвої Євросоюзу та Катару. Операція в Судані ускладнювалася відсутністю захищеної авіабази США, як в Афганістані, зазначив він.

Як сказав Ярема, від України діяла група спецпідрозділу, в якій було менше ніж 10 осіб. Порівнювати з рятувальними операціями США, де була залучена авіація, бронетехніка та спецпідрозділи, неможливо, додав він.

"У саудитів навіть ракетний крейсер стояв біля порту Судану. Ми діяли самостійно без бронетехніки та важкого озброєння. У регіоні їх у нас просто немає. Усі наші сили залучені на фронті", — розповів учасник операції.

Українська розвідка скористалась місцевими зв'язками та створила план визволення у період короткочасного перемир'я. Місія ускладнювалася і географічним розташуванням Хартума.

"Місто в самому центрі Судану. Треба було проходити районами, які регулярно переходять від однієї воюючої сторони до іншої. Операцію ускладнювала відсутність зв'язку з нашими громадянами", — зазначив військовий.

Війну в Судані розпочала Росія

Бойові дії в Судані між регулярною армією на чолі з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом та RSF розпалила Росія, йдеться у матеріалі.

"RSF збирав Мухаммад Хамдан Дагло, найбагатша людина Судану і великий друг Євгена Пригожина. Разом із ПВК "Вагнер" Дагло захопив найбільші копальні золота в Судані та створив колосальну армію найманців, практично рівну за чисельністю з держармією Судану", — зазначили автори.

"Вагнерівці" підтримують RSF, а Кремль дає ракети. 2022 року Дагло був у Москві, підтримав російське вторгнення в Україну та привіз літак золотих злитків.

"Таких літаків із суданським золотом було ще мінімум півтора десятка. Росія краде суданське золото, поповнює їм власні золотовалютні резерви, тому дуже зацікавлена, щоб і надалі її ПВК контролювали суданське золото", — повідомили журналісти ТСН.

За півтора місяці до початку бойових дій до Судану приїхав глава МЗС Росії Сергій Лавров. За словами спецпризначенця Яреми, він міг привезти обладнання. Бойовики RSF, як зазначив військовий, проходили навчання у таборах "вагнерівців".

Нагадаємо, що літак із евакуйованими з Судану українцями приземлився 27 квітня в аеропорту Польщі. У ГУР Міноборони підрахували, що до 26 квітня їм вдалося вивезти 91 особу.

Фокус 25 квітня писав про тимчасове перемир'я між суданською армією та RSF. Це стало третьою за дев'ять днів боїв оголошенням про припинення вогню.