Армія Судану та повстанці уклали нове перемир'я: у столиці йдуть артилерійські бої

Сторони конфлікту зробили третє оголошення про припинення вогню протягом останніх дев'яти днів. Бойові дії в Судані почалися 15 квітня, внаслідок яких загинуло вже понад 420 людей.

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Армія Судану та повстанці Сил оперативної підтримки (RSF) уклали тимчасове перемир'я. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 25 квітня.

Сторони погодилися на перемир'я, яке мало розпочатися опівночі за суданським часом і тривати три дні. Сполучені Штати обіцяють координувати дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними сторонами для допомоги у створенні комітету з нагляду за переговорами.

Блінкен не уточнив, як вдасться підтримати режим припинення бойових дій.

Радіостанція ВВС зазначає, що це вже третє за дев'ять днів боїв оголошення про припинення вогню. Попередні дві спроби було зірвано.

В Омдурмані продовжувалися наземні бої з нанесенням повітряних ударів Фото: Sky News

Збройні сили Судану заявили Reuters, що США та Саудівська Аравія виступили посередниками під час укладання перемир'я.

Напередодні вечірнього оголошення перемир'я у місті Омдурман продовжувалися наземні бої із завданням повітряних ударів. Бої в Судані почалися 15 квітня, відтоді загинуло щонайменше 427 людей, повідомив репортер Reuters.

Кореспонденти Al Arabiya чули звуки обстрілів та роботи важкого озброєння у Хартумі вранці 25 квітня. RSF уже звинуватили суданську армію у недотриманні умов перемир'я.

"Армійські літаки все ще літають у трьох містах Хартума. Ми зобов'язалися за умовами перемир'я відкрити гуманітарні коридори для цивільних та іноземців. Порушення перемир'я підтверджує існування більш ніж одного центру прийняття рішень в армійському командуванні", — зазначили повстанці.

Ситуація у Судані: у людей закінчуються запаси їжі та води, інтернет не працює

За даними ВВС, жителі Хартума через бойові дії сидять у будинках, у багатьох закінчуються запаси їжі та води. У деяких місцях пошкоджено водогін, багато суданців набирають воду в річці Ніл.

"Перемир'я, якщо воно дотримуватиметься, дозволить мирним жителям залишити місто. Іноземні держави сподіваються, що вони зможуть евакуювати із Судану своїх громадян", — повідомили журналісти.

За словами заступника представника ООН Фархана Хака, в країні відчувається гостра нестача продовольства, чистої води, ліків та палива. При цьому ціни різко зросли.

Хак розповів про пограбування гуманітарних вантажів. Інтенсивні бойові дії у Хартумі, а також у штатах Північний та Блакитний Ніл, Північний Кордофан та Дарфур перешкоджають операціям з надання допомоги, додав він.

У Судані майже зник інтернет, рівень його використання не перевищує 2% від звичайного, а в Хартумі інтернет повністю зник із вечора 23 квітня.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на дані групи лікарів повідомив, що в Судані припинили працювати більшість великих лікарень.

"Наші нерви на межі. Це найважче, через що може пройти людина", — сказала журналістам жінка, яка проживає в Омдурмані неподалік будівлі державного мовлення, за яку велася боротьба.

Десятки тисяч людей, зокрема суданці та громадяни сусідніх країн, за останні кілька днів тікали в Єгипт, Чад та Південний Судан, зазначило Reuters.

Нагадаємо, що 24 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про вбивство помічника військового аташе Єгипту. Посол Єгипту в Судані Хані Салах заперечує факт убивства.

МЗС та посольство України в Єгипті працюють над евакуацією українців із Судану. Відомства розробляють логістичні маршрути й аспекти безпеки.