Якомога далі від зони бойових дій: Україна готує евакуацію із Судану, — МЗС

Як розповів речник міністерства Олег Ніколенко, сформовано список громадян, яким потрібно допомогти залишити країну, охоплену боями.

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Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші відомства працюють над евакуацією українців із Судану. Про це у понеділок, 24 квітня, розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами представника відомства, сформовано список осіб, які потребують евакуації з країни. Наразі відпрацьовуються логістичні маршрути та аспекти безпеки.

"Зможемо повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян", — написав Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Спікер МЗС також нагадав, куди можна звернутися для отримання консульської допомоги у Судані:

Посольство України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або електронною поштою: [email protected] ;

; Почесне консульство України у Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +380442381588 або електронною поштою: [email protected] .

Спроба воєнного перевороту в Судані – що відомо

15 квітня основне воєнізоване угрупування Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт Хартума у столиці держави у спробі державного перевороту. Сили швидкого реагування (RSF), які звинуватили армію в тому, що вони першими напали на них, також заявили, що захопили аеропорти у північному місті Мерое та Ель-Обейді на заході країни.

Також 15 квітня стало відомо, що в аеропорту столиці Судану спалахнув Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Зазначається, що разом із посольством у Єгипті, почесним консульством у Судані та МЗС України перевізник працює над якнайшвидшою евакуацією членів екіпажів.

Стюардеса борту SkyUp також розповсюдила інформацію про те, що в Судані взяли у заручники громадян України. Однак у МЗС України спростували цю інформацію.

18 квітня верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на посла ЄС у Судані було скоєно напад у той час, коли він перебував у своїй власній резиденції. У той же день повідомлялося, що американські дипломати потрапили під обстріл у Судані. Тоді повідомлялося, що США планують посилити заходи безпеки для свого персоналу, але не евакуювали його.

Станом на 19 квітня було відомо про 300 загиблих у Судані. Союз лікарів Судану заявив, що лише в Хартумі перестали працювати 39 лікарень, але кількість може збільшитися у разі продовження боїв.