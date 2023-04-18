У Судані обстріляли американських дипломатів, — ВВС

Постраждалих, за інформацією видання, немає. Однак влада США планує організувати своєму персоналу в країні безпечніше перебування.

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Американські дипломати потрапили під обстріл у Судані, США планують посилити заходи безпеки для свого персоналу, але не евакуювали його. Про це пише ВВС сьогодні, 18 квітня.

Сам інцидент у США там називають бездумним та безвідповідальним.

"Це була бездумна та безвідповідальна акція, яка викликає побоювання у питаннях безпеки", — сказав глава Держдепу Ентоні Блінкен.

За словами представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, поки що планів з евакуації американської дипмісії з Судану немає.

Як пише видання, бойові дії в Судані продовжуються вже четвертий день. Наразі відомо щонайменше про 185 загиблих та 1800 поранених.

"Конфлікт спалахнув внаслідок загострення у відносинах між фактичним президентом країни генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, у підпорядкуванні якого знаходиться регулярна армія, і його заступником генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командувачем RSF", — додає BBC.

Нагадаємо, сьогодні 18 квітня Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на посла Євросоюзу в Судані кілька годин тому було скоєно напад у той час, коли він перебував у своїй власній резиденції.

15 квітня столицю Судану Хартум та низку інших міст країни охопили бойові зіткнення між армією та силами швидкого реагування

Раніше з'явилася інформація про те, що під час спроби держперевороту в столиці Судану спалахнув літак української авіакомпанії SkyUp. Лайнер опинився в аеропорту, де антиурядові сили влаштували одну зі своїх опорних точок.