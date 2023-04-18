В Судане обстреляли американских дипломатов, — BBC

Пострадавших, по информации издания, нет. Однако власти США планируют обеспечить своему персоналу в стране более безопасное пребывание.

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Американские дипломаты попали под обстрел в Судане, США планируют усилить меры безопасности для своего персонала, но не эвакуируют его. Об этом пишет BBC сегодня, 18 апреля.

Сам инцидент в США там называют безрассудным и безответственным.

"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности", — сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.

По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, пока планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана нет.

Как пишет издание, боевые действия в Судане продолжаются уже четвертый день. Сейчас известно по меньшей мере о 185 погибших и 1800 раненых.

"Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF", — добавляет BBC.

Напомним, сегодня 18 апреля Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на посла Евросоюза в Судане несколько часов назад было совершено нападение в то время, когда он находился в своей собственной резиденции.

15 апреля столицу Судана Хартум и ряд других городов страны охватили боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования

Ранее появилась информация о том, что во время попытки госпереворота в столице Судана загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. Лайнер оказался в аэропорту, где антиправительственные силы устроили одну из своих опорных точек.