"Грубое нарушение Венской конвенции": на посла ЕС в Судане совершено нападение, — Боррель
По словам верховного представителя Европейского Союза, безопасность дипломатических учреждений и их сотрудников — первейшая обязанность властей Судана.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на посла Евросоюза в Судане несколько часов назад было совершено нападение в то время, когда он находился в своей собственной резиденции. Об этом сообщается в Twitter Жозефа Борреля.
Он назвал произошедшее "грубым нарушением Венской конвенции".
"Безопасность дипломатических учреждений и их сотрудников — первейшая обязанность властей Судана и обязательство, согласно международному праву", — заявил представитель Евросоюза.
Боррель не назвал имени дипломата, но известно, что это ирландец Эйден О’Хара.
Сообщается, что во время нападения делегация Евросоюза не была эвакуирована из столицы Судана Хартума.
В понедельник, 17 апреля, в Судане третий день кряду продолжались бои между армией и военизированным формированием под названием "Силы быстрого реагирования".
Обе стороны конфликта заявили о контроле над важными районами столицы. По данным посла ООН в Судане Волкера Пертуса, больше 1800 гражданских лиц и участников боев пострадали за время столкновений, 185 человек погибли.
Напомним, что 15 апреля столицу Судана Хартум и ряд других городов страны охватили боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования. Боевые действия проходили рядом с президентским дворцом и зданием государственного телевидения.
Позже стало известно, что в МИД Украины не подтвердили первоначальные сообщения о том, что украинские граждане были взяты в заложники в Судане. Эти сведения распространила украинская стюардесса, но позже сообщение было удалено. Украинка также попросила не искажать смысл ее сообщения.
Ранее появилась информация о том, что во время попытки госпереворота в столице Судана загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. Лайнер оказался в аэропорту, где антиправительственные силы устроили одну из своих опорных точек.