"Грубое нарушение Венской конвенции": на посла ЕС в Судане совершено нападение, — Боррель

По словам верховного представителя Европейского Союза, безопасность дипломатических учреждений и их сотрудников — первейшая обязанность властей Судана.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на посла Евросоюза в Судане несколько часов назад было совершено нападение в то время, когда он находился в своей собственной резиденции. Об этом сообщается в Twitter Жозефа Борреля.

Он назвал произошедшее "грубым нарушением Венской конвенции".

"Безопасность дипломатических учреждений и их сотрудников — первейшая обязанность властей Судана и обязательство, согласно международному праву", — заявил представитель Евросоюза.

Боррель не назвал имени дипломата, но известно, что это ирландец Эйден О’Хара.

Посол ЕС Эйден О"Хара

Сообщается, что во время нападения делегация Евросоюза не была эвакуирована из столицы Судана Хартума.

В понедельник, 17 апреля, в Судане третий день кряду продолжались бои между армией и военизированным формированием под названием "Силы быстрого реагирования".

Боестолкновения в Судане

Обе стороны конфликта заявили о контроле над важными районами столицы. По данным посла ООН в Судане Волкера Пертуса, больше 1800 гражданских лиц и участников боев пострадали за время столкновений, 185 человек погибли.

Напомним, что 15 апреля столицу Судана Хартум и ряд других городов страны охватили боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования. Боевые действия проходили рядом с президентским дворцом и зданием государственного телевидения.

Позже стало известно, что в МИД Украины не подтвердили первоначальные сообщения о том, что украинские граждане были взяты в заложники в Судане. Эти сведения распространила украинская стюардесса, но позже сообщение было удалено. Украинка также попросила не искажать смысл ее сообщения.

Ранее появилась информация о том, что во время попытки госпереворота в столице Судана загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. Лайнер оказался в аэропорту, где антиправительственные силы устроили одну из своих опорных точек.