"Грубе порушення Віденської конвенції": на посла ЄС у Судані вчинено напад, — Борель

За словами верховного представника Європейського Союзу, безпека дипломатичних установ та їхніх співробітників є найпершим обов'язком влади Судану.

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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що на посла Євросоюзу в Судані кілька годин тому було скоєно напад у той час, коли він перебував у своїй власній резиденції. Про це повідомляється в Twitter Жозепа Бореля.

Він назвав це "грубим порушенням Віденської конвенції".

"Безпека дипломатичних установ та їх співробітників — найперший обов'язок влади Судану та зобов'язання, згідно з міжнародним правом", — заявив представник Євросоюзу.

Боррель не назвав імені дипломата, але відомо, що це ірландець Ейден О'Хара.

Посол ЄС Ейден О"Хара

Повідомляється, що під час нападу делегація Євросоюзу не була евакуйована зі столиці Судану Хартума.

У понеділок, 17 квітня, в Судані третій день поспіль тривали бої між армією та воєнізованим формуванням під назвою "Сили швидкого реагування".

Зіткнення в Судані

Обидві сторони конфлікту заявили про контроль за важливими районами столиці. За даними посла ООН у Судані Волкера Пертуса, понад 1800 цивільних осіб та учасників боїв постраждали за час зіткнень, 185 людей загинули.

Нагадаємо, що 15 квітня столицю Судану Хартум та низку інших міст країни охопили бойові зіткнення між армією та "Силами швидкого реагування". Бойові дії проходили поряд із президентським палацом та будівлею державного телебачення.

Пізніше стало відомо, що в МЗС України не підтвердили початкових повідомлень про те, що українські громадяни були взяті в заручники в Судані. Цю інформацію розповсюдила українська стюардеса, але пізніше повідомлення було видалено. Українка також попросила не спотворювати зміст її повідомлення.

Раніше з'явилася інформація про те, що під час спроби держперевороту в столиці Судану спалахнув літак української авіакомпанії SkyUp. Лайнер опинився в аеропорту, де антиурядові сили влаштували одну зі своїх опорних точок.