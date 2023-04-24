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Мир

Подальше от зоны боевых действий: Украина готовит эвакуацию из Судана, — МИД

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Фото: Getty Images | МИД работает над тем, чтобы эвакуировать украинцев из зоны боевых действий

Как рассказал спикер министерства Олег Николенко, сформирован список граждан, которым нужно помочь покинуть страну, охваченную боями.

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Министерство иностранных дел, посольство Украины в Египте и другие ведомства работают над эвакуацией украинцев из Судана. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По словам представителя ведомства, сформирован список лиц, которые нуждаются в эвакуации из страны. Сейчас отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности.

"Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", — написал Николенко на своей Facebook-странице.

Спикер МИД также напомнил, куда можно обратиться для получения консульской помощи в Судане:

  • Посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на электронную почту: [email protected];
  • Почетное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
  • МИД Украины: +380442381588 или на электронную почту: [email protected].

Попытка военного переворота в Судане — что известно

15 апреля основная военизированная группировка Судана заявила, что захватила президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума в столице государства в попытке государственного переворота. Силы быстрого реагирования (RSF), которые обвинили армию в том, что они первыми напали на них, также заявили, что захватили аэропорты в северном городе Мероэ и в Эль-Обейде на западе страны.

Также 15 апреля стало известно, что в аэропорту столицы Судана загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp. Отмечается, что вместе с посольством в Египте, почетным консульством в Судане и МИД Украины перевозчик работает над скорейшей эвакуацией членов экипажей.

Стюардесса борта SkyUp также распространила информацию о том, что в Судане взяли в заложники граждан Украины. Однако в МИД Украины опровергли эту информацию.

18 апреля верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на посла ЕС в Судане было совершено нападение в то время, когда он находился в своей собственной резиденции. В тот же день сообщалось, что американские дипломаты попали под обстрел в Судане. Тогда сообщалось, что США планируют усилить меры безопасности для своего персонала, но не эвакуируют его.

По состоянию на 19 апреля было известно о 300 погибших в Судане. Союз врачей Судана заявил, что только в Хартуме перестали работать 39 больниц, но число может увеличиться в случае продолжения боев.