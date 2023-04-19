Боевые действия в Судане: число погибших возросло почти до 300, – ВОЗ (фото)

Утром 19 апреля столкновения между суданской армией и повстанцами RSF возобновились вокруг президентского дворца в Хартуме. Стороны договорились о гуманитарном перемирии и практически сразу нарушили его.

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В столице Судана Хартуме четвертый день идут боевые действия между регулярной армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF). По состоянию на вечер 18 апреля было известно о 270 погибших и еще 2,6 тысяч раненых, сообщила Всемирная организации здравоохранения.

"Ситуация в Судане вызывает глубокую обеспокоенность… К сожалению, среди погибших есть трое сотрудников ВОЗ", — отметила организация.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус осудил нападения в Судане, поскольку пострадавших лишили необходимых медицинских услуг для спасения жизней.

Временное перемирие в Судане

Ночью и под утро 19 апреля столкновения между суданской армией и RSF возобновились и сосредоточились вокруг президентского дворца, передает телеканал Al Jazeera с места событий.

В Хартуме перестали работать 39 больниц из-за продолжения боев

Сторонам удалось договориться о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу 18 апреля с 18:00 сроком на 24 часа. Обе стороны конфликта приняли предложение о реализации договоренности после контактов с представителями США, рассказали корреспонденты.

Повстанцы отчитывались об одиночных нападениях на их подразделения в некоторых районах Хартума в первые часы перемирия. К югу от столицы пролетала военная авиация, наземные средства ПВО отреагировали на маневры, сообщил телеканал.

Столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и Силами оперативной поддержки начались в городе Эль-Фашер, в центре штата Северный Дарфур (примерно 1 тыс. километров от Хартума, — ред.) буквально через несколько часов после заключения перемирия.

Авиаудары наносились по Омдурману и Бахри

Высокопоставленный источник в суданских силах оперативной поддержки сообщил Al Jazeera, что RFS полностью контролируют Республиканский дворец в Хартуме и аэропорт в Мероэ, который находится примерно в 350 км к северу от столицы.

Союз врачей Судана заявил, что только в Хартуме перестали работать 39 больниц, но число может увеличиться в случае продолжения боев.

Каждая сторона противостояния собрала как минимум десятки тысяч военнослужащих, рассредоточенных вокруг Хартума и города Омдурман на противоположном берегу реки Нил, пишет издание Arab Nеws.

Местные жители рассказали Reuters, что слышали авиаудары по Омдурману и Бахри. Они видели вход сухопутных войск в Омдурман с востока. По данным ООН, боевые действия развернулись и на западе страны.

Нападения на дома сотрудников ООН в Хартуме

Вооруженные люди в ходе боев совершали нападения на дома сотрудников ООН и других международных организаций в центре Хартума, говорится во внутреннем документе ООН, с которым ознакомился телеканал CNN.

Согласно документу, военнослужащие из RSF проникали в дома эмигрантов, отделяли мужчин и женщин и увозили последних. Они похищали имущество, в том числе автомобили, говорится в документе.

Представители RSF опровергли эти сообщения, заявив CNN, что они "очень внимательно относятся к соблюдению международного права" и никогда бы не напали на сотрудников ООН.

Напомним, что американские дипломаты 18 апреля попали под обстрел в Судане, в Госдепартаменте говорят об отсутствии планов по эвакуации дипмиссии.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в этот же день рассказал о нападении на посла ЕС в Судане, ирландца Эйдена О’Хара, когда он был в своей резиденции.

Боевые действия в Судане начались 15 апреля. Силы оперативной поддержки пытаются осуществить госпереворот и взять под контроль ключевые государственные объекты.