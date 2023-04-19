Бойові дії в Судані: кількість загиблих зросла майже до 300, — ВООЗ (фото)

Уранці 19 квітня зіткнення між суданською армією та повстанцями RSF відновилися навколо президентського палацу в Хартумі. Сторони домовилися про гуманітарне перемир'я та практично відразу порушили його.

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У столиці Судану Хартумі четвертий день тривають бойові дії між регулярною армією та воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF). Станом на вечір 18 квітня було відомо про 270 загиблих та ще 2,6 тисяч поранених, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Ситуація в Судані викликає глибоке занепокоєння... На жаль, серед загиблих є троє співробітників ВООЗ", — зазначила організація.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус засудив напади в Судані, оскільки постраждалих позбавили необхідних медичних послуг для порятунку життів.

Тимчасове перемир'я в Судані

Уночі та під ранок 19 квітня зіткнення між суданською армією та RSF відновилися й зосередилися навколо президентського палацу, передає телеканал Al Jazeera з місця подій.

У Хартумі перестали працювати 39 лікарень через продовження боїв

Сторонам вдалося домовитися про гуманітарне перемир'я, яке почало діяти 18 квітня з 18:00 тривалістю 24 години. Обидві сторони конфлікту прийняли пропозицію щодо реалізації домовленості після контактів із представниками США, розповіли кореспонденти.

Повстанці звітували про поодинокі напади на їхні підрозділи в деяких районах Хартума в перші години перемир'я. На південь від столиці пролітали військові авіації, наземні засоби ППО відреагували на маневри, повідомив телеканал.

Зіткнення із застосуванням важкого озброєння між армією та Силами оперативної підтримки почалися в місті Ель-Фашер, у центрі штату Північний Дарфур (приблизно 1 тис. кілометрів від Хартума, — ред.) буквально за кілька годин після договору про перемир'я.

Авіаудари наносилися по Омдурману та Бахрі

Високопоставлене джерело в суданських силах оперативної підтримки повідомило Al Jazeera, що RFS повністю контролюють Республіканський палац у Хартумі й аеропорт у Мерое, який розташований приблизно за 350 км на північ від столиці.

Союз лікарів Судану заявив, що лише в Хартумі перестали працювати 39 лікарень, але кількість може збільшитися в разі продовження боїв.

Кожна сторона протистояння зібрала щонайменше десятки тисяч військовослужбовців навколо Хартума та міста Омдурман на протилежному березі річки Ніл, пише видання Arab Nеws.

Місцеві жителі розповіли Reuters, що чули авіаудари по Омдурману та Бахрі. Вони бачили вхід сухопутних військ в Омдурман зі сходу. За даними ООН, бойові дії розгорнулися на заході країни.

Напади на будинки співробітників ООН у Хартумі

Озброєні люди в ході боїв нападали на будинки співробітників ООН та інших міжнародних організацій у центрі Хартума, йдеться у внутрішньому документі ООН, із яким ознайомився телеканал CNN.

Згідно з документом, військовослужбовці з RSF проникали в будинки емігрантів, відокремлювали чоловіків і жінок та відвозили останніх. Вони викрадали майно, зокрема автомобілі, йдеться в документі.

Представники RSF спростували ці повідомлення, заявивши CNN, що вони "дуже уважно ставляться до дотримання міжнародного права" та ніколи не напали б на співробітників ООН.

Нагадаємо, що американські дипломати 18 квітня потрапили під обстріл у Судані, в Держдепартаменті говорять про відсутність планів щодо евакуації дипмісії.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель цього ж дня розповів про напад на посла ЄС у Судані, ірландця Ейдена О'Хару, коли він був у своїй резиденції.

Бойові дії в Судані почалися 15 квітня. Сили оперативної підтримки намагаються здійснити держпереворот і взяти під контроль ключові державні об'єкти.