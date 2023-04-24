ЗМІ повідомили, що в Судані вбили помічника військового аташе Єгипту: в посольстві все заперечують

Помічника військового аташе, повідомили ЗМІ, нібито вбили Сили швидкого реагування, коли він їхав у своєму авто до Хартума. У посольстві Єгипту заявили, що всі працівники дипмісії перебувають у безпеці.

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У Судані Сили швидкого реагування застрелили помічника військового аташе Єгипту. Про це повідомляють Аlarabiya News із посиланням на армію Судану.

"Помічник військового аташе Єгипту в Судані був убитий воєнізованими силами швидкої підтримки", — йдеться в заяві суданської армії

Зазначається, що це трапилося внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав своєю машиною в столицю країни Хартум.

Що кажуть у посольстві Єгипту в Судані

Посол Єгипту в Судані Хані Салах заперечив вбивство помічника військового аташе Єгипту в Судані. На офіційному Facebook єгипетського міністерства закордонних справ було оприлюднено заяву, яка спростовує інцидент.

"У зв'язку з повідомленнями деяких ЗМІ про загибель помічника єгипетського військового аташе в Хартумі посол Єгипту в Хартумі Хані Салах підтвердив, що всі члени єгипетської дипломатичної місії перебувають у безпеці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойові дії в Судані почалися 15 квітня. Сили оперативної підтримки намагаються здійснити держпереворот і взяти під контроль ключові державні об'єкти.

Основне воєнізоване угруповання Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт Хартума в столиці. Станом на вечір 18 квітня було відомо про 270 загиблих і ще 2,6 тисячі поранених, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Також 15 квітня стало відомо, що в аеропорту столиці Судану спалахнув Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Уранці 19 квітня зіткнення між суданською армією та повстанцями RSF відновилися навколо президентського палацу в Хартумі. Сторони домовилися про гуманітарне перемир'я та практично одразу порушили його.