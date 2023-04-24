СМИ сообщили, что в Судане убили помощника военного атташе Египта: в посольстве все отрицают

Помощник военного атташе, сообщили СМИ, якобы убили Силы быстрого реагирования, когда он ехал в своем автомобиле в Хартум. В посольстве Египта заявили, что все работники дипмиссии находятся в безопасности.

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В Судане Силы быстрого реагирования застрелили помощника военного атташе Египта. Об этом сообщают Аlarabiya News со ссылкой на армию Судана.

"Помощник военного атташе Египта в Судане был убит военизированными силами скорой поддержки", — говорится в заявлении суданской армии.

Отмечается, что это произошло в результате обстрела военизированными силами оперативной поддержки, когда он ехал на своей машине в столицу страны Хартум.

Что говорят в посольстве Египта в Судане

Посол Египта в Судане Хани Салах отрицает убийство помощника военного атташе Египта в Судане. На официальном Facebook египетского министерства иностранных дел было обнародовано заявление, опровергающее инцидент.

"В связи с сообщениями некоторых СМИ о гибели помощника египетского военного атташе в Хартуме, посол Египта в Хартуме Хани Салах подтвердил, что все члены египетской дипломатической миссии находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, что боевые действия в Судане начались 15 апреля. Силы оперативной поддержки пытаются совершить госпереворот и взять под контроль ключевые государственные объекты.

Основная военизированная группировка Судана заявила, что захватила президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума в столице. По состоянию на вечер 18 апреля было известно о 270 погибших и еще 2,6 тысячи раненых, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Также 15 апреля стало известно, что в аэропорту столицы Судана вспыхнул Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Утром 19 апреля столкновения между суданской армией и повстанцами RSF возобновились вокруг президентского дворца в Хартуме. Стороны договорились о гуманитарном перемирии и практически нарушили его.