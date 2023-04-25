Армия Судана и повстанцы заключили новое перемирие: в столице идут артиллерийские бои

Стороны конфликта сделали третье объявление о прекращении огня за последние девять дней. Боевые действия в Судане начались 15 апреля, в результате которых погибло уже более 420 человек.

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Армия Судана и повстанцы Сил оперативной поддержки (RSF) заключили временное перемирие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 25 апреля.

Стороны согласились на перемирие, которое должно было начаться в полночь по суданскому времени и продлиться три дня. Соединенные Штаты обещают координировать действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими сторонами для помощи в создании комитета для надзора за переговорами.

Блинкен не уточнил, каким образом удастся поддержать режим прекращения боевых действий.

Радиостанция ВВС отмечает, что это уже третье за девять дней боев объявление о прекращении огня. Предыдущие две попытки были сорваны.

В Омдурмане продолжались наземные бои с нанесением воздушных ударов Фото: Sky News

Вооруженные силы Судана заявили Reuters, что США и Саудовская Аравия выступили посредниками при заключении перемирия.

Накануне вечернего объявления перемирия в городе Омдурман продолжались наземные бои с нанесением воздушных ударов. Бои в Судане начались 15 апреля, с тех пор погибло не менее 427 человек, сообщил репортер Reuters.

Корреспонденты Al Arabiya слышали звуки обстрелов и работы тяжелого вооружения в Хартуме утром 25 апреля. RSF уже обвинили суданскую армию в несоблюдении условий перемирия.

"Армейские самолеты все еще летают в трех городах Хартума. Мы обязались по условиям перемирия открыть гуманитарные коридоры для гражданских и иностранцев. Нарушение перемирия подтверждает существование более одного центра принятия решений в армейском командовании", — отметили повстанцы.

Ситуация в Судане: у людей заканчиваются запасы еды и воды, интернет не работает

По данным ВВС, жители Хартума из-за продолжающихся боев сидят по домам, у многих заканчиваются запасы еды и воды. В некоторых местах поврежден водопровод, многие суданцы набирают воду в реке Нил.

"Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан", — сообщили журналисты

По словам заместителя представителя ООН Фархана Хака, в стране ощущается острая нехватка продовольствия, чистой воды, лекарств и топлива. При этом цены резко выросли.

Хак рассказал о разграблении гуманитарных грузов. Интенсивные боевые действия в Хартуме, а также в штатах Северный и Голубой Нил, Северный Кордофан и Дарфур препятствуют операциям по оказанию помощи, добавил он.

В Судане почти пропал интернет, уровень его использования не превышает 2% от обычного, а в Хартуме интернет полностью пропал с вечера 23 апреля.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные группы врачей сообщил, что в Судане прекратили работать большинство крупных больниц.

"Наши нервы на пределе. Это самое трудное, через что может пройти человек", — сказала журналистам женщина, проживающая в Омдурмане недалеко от здания государственного вещания, за которое велась борьба.

Десятки тысяч человек, в том числе суданцы и граждане соседних стран, за последние несколько дней бежали в Египет, Чад и Южный Судан, отметило Reuters.

Напомним, что 24 апреля в СМИ появилась информация об убийстве помощника военного атташе Египта. Посол Египта в Судане Хани Салах отрицает факт убийства.

МИД и посольство Украины в Египте работают над эвакуацией украинцев из Судана. Ведомства разрабатывают логистические маршруты и аспекты безопасности.