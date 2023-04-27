До Польщі прибув літак із евакуйованими з Судану українцями (відео)

За даними ГУР МО, завдяки ретельно спланованій операції Києву вже вдалося вивезти 91 українця із охопленого бойовими діями Судану.

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В аеропорту Польщі приземлився літак із громадянами України, евакуйованими з охопленого бойовими діями Судану. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України у Facebook.

У публікації йдеться про те, що рятувальна операція була проведена спільними зусиллями Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ та Офісу Президента України.

За даними ГУР МО, станом на 26 квітня Україні вдалося вивезти із Судану 91 громадянина.

"Своїх громадян у біді не залишимо, де б вони не були", — зазначили у відомстві.

Українці прибули з Судану до Польщі

За словами спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, українські військові розвідники та дипломати також допомогли залишити зону бойових дій 51 іноземцю, серед яких громадяни Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кітс та Невіс.

Він також додав, що українці, які прибули до Польщі, незабаром повернуться до своєї країни.

Раніше, 25 квітня, в ГУР МО повідомили, що Україні вдалося успішно евакуювати з Судану 138 осіб, включаючи громадян інших країн.

Про підготовку до рятувальної операції Олег Ніколенко сповістив 24 квітня. За його словами, до процесу було залучено посольство України в Єгипті та інші відомства.

Нагадаємо, що 25 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що армія Судану та повстанці Сил оперативної підтримки уклали тимчасове перемир'я. Радіостанція ВВС зазначає, що це вже третє за дев'ять днів боїв оголошення про припинення вогню. Збройні сили Судану заявили, що посередниками під час укладання перемир'я виступили США та Саудівська Аравія.