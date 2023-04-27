В Польшу прибыл самолет с эвакуированными из Судана украинцами (видео)

По данным ГУР МО, благодаря тщательно спланированной операции Киеву уже удалось вывезти 91 украинца из охваченного боевыми действиями Судана.

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В аэропорту Польши приземлился самолет с гражданами Украины, эвакуированными из охваченного боевыми действиями Судана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины в Facebook.

В публикации говорится, что спасательная операция была проведена совместными усилиями Главного управления разведки, Министерства иностранных дел и Офиса Президента Украины.

По данным ГУР МО, по состоянию на 26 апреля Украине удалось вывезти из Судана 91 гражданина.

"Своих граждан в беде не оставим, где бы они ни были", — заключили в ведомстве.

Украинцы прибыли из Судана в Польшу

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, украинские военные разведчики и дипломаты также помогли покинуть зону боевых действий 51 иностранцу, среди которых граждане Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.

Он также добавил, что прибывшие в Польшу украинцы в скором времени вернутся в свою страну.

Ранее, 25 апреля, в ГУР МО сообщили, что всего Украине удалось успешно эвакуировать из Судана 138 человек, включая граждан других стран.

О подготовке к спасательной операции Олег Николенко сообщил 24 апреля. По его словам, к процессу было привлечено посольство Украины в Египте и прочие ведомства.

Напомним, что 25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армия Судана и повстанцы Сил оперативной поддержки заключили временное перемирие. Радиостанция ВВС отмечает, что это уже третье за девять дней боев объявление о прекращении огня. Вооруженные силы Судана заявили, что посредниками при заключении перемирия выступили США и Саудовская Аравия.