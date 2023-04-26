"Тщательно спланированная операция": из Судана эвакуировали 91 украинца (фото)

По информации дипломата, более половины эвакуированных украинцев захотели вернуться на родину. Сегодня их ожидает чартерный рейс в Польшу, а затем дорога в Украину.

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Операция по спасению граждан Украины, которые оказались в зоне боевых действий в Судане, продолжается. По состоянию на 26 апреля удалось вывезти уже 91 гражданина Украины. Об этом сообщил в среду, 26 апреля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook.

"МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане", — сообщает Николенко.

По его словам, в период с 24 по 26 апреля дипломатам удалось провести успешную эвакуацию трех групп граждан:

83 украинца и 4 суданца — членов их семей, а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис), 64 из которых изъявили желание вернуться на Родину;

группа из пяти украинцев, которых смогли вывезти автобусом на территорию Египта;

3 гражданина Украины, которых смогли эвакуировать в координации с правительством Германии.

Николаенко отметил, что украинцы, изъявившие желание вернуться домой будут сегодня отправлены чартерным рейсом в Польшу, после чего в Украину.

"В целом, благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции, Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина", — отметил дипломат.

Дипломаты с успехом эвакуировали три группы граждан Фото: Facebook

По его словам министерство продолжает следить за развитием ситуации в сфере безопасности и принимать возможные меры для обеспечения безопасности украинских граждан в Судане.

"В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие", — подчеркнул он.

Ранее, 15 апреля стало известно, что в столице Судана Хартуме раздаются звуки выстрелов и тяжелой артиллерии, в связи с тем, что военизированные группировки Сил оперативной поддержки пытаются осуществить госпереворот.

Напомним, во вторник, 25 апреля, в пресс-службе ГУР сообщили, что Украине удалось успешно эвакуировать из Судана 138 человек, среди которых есть граждане других стран.