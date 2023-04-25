138 человек в безопасности: ГУР провело спецоперацию по эвакуации людей из Судана (фото)

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе спасательной операции вывезли не только украинцев, но и граждан Перу и Грузии. В ближайшее время они будут находиться в Египте, где им предоставили необходимую помощь.

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Украине удалось успешно эвакуировать из Судана 138 человек, среди которых есть граждане других стран. Об это сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины 25 апреля.

Отмечается, что операция проводилась совместно с ГУР, ОФисом президента Украины, а также Министерством иностранных дел. Это помогло обезопасить часть людей, которые оказались в опасности из-за военного конфликта в Судане.

"Проведена успешная спасательная операция по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума — столицы Судана", — говорится в сообщении.

Всего удалось вывезти 87 граждан Украины, большая часть которых является авиационными специалистами — пилотами, техниками, а также все члены их семьи. Помимо этого эвакуированы были граждане Грузии и Перу.

В общей сложности 138 человек, среди которых 35 женщин и 12 детей, теперь находятся в безопасном месте — на территории Египта.

"Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорого возвращения на Родину", — добавляют в Главном управлении разведки.

ГУР МО рассказали об итогах спасательной операции Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины ГУР МО рассказали об итогах спасательной операции Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

О том, что Украина готовит спасательную операцию сообщили в МИД 24 апреля. Спикер ведомства Олег Николенко отмечал, что был составлен список граждан, которым нужна была помощь в эвакуации из страны, которую охватили бои.

Напомним, 25 апреля армия Судана и повстанцы заключили новое перемирие, но при этом в столице продолжаются артиллерийские бои. Боевые действия в Судане начались 15 апреля, в результате которых погибло уже более 420 человек.

Также 24 апреля в СМИ появилась информация об убийстве помощника военного атташе Египта. Посол Египта в Судане Хани Салах отрицает факт убийства.