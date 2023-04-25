138 осіб у безпеці: ГУР провели спецоперацію з евакуації людей із Судану (фото)

У пресслужбі відомства зазначили, що під час рятувальної операції вивезли не лише українців, а й громадян Перу та Грузії. Найближчим часом вони будуть у Єгипті, де їм надали необхідну допомогу.

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Україні вдалося успішно евакуювати із Судану 138 осіб, серед яких є громадяни інших країн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України 25 квітня.

Наголошується, що операція проводилася спільно з ГУР, Офісом президента України, а також Міністерством закордонних справ. Це допомогло убезпечити частину людей, які опинилися в небезпеці через воєнний конфлікт у Судані.

"Проведено успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартума — столиці Судану", — йдеться у повідомленні.

Усього вдалося вивезти 87 громадян України, більшість яких є авіаційними фахівцями — пілотами, техніками, а також усіх членів їхньої родини. Крім цього, евакуйовані були громадяни Грузії та Перу.

Загалом 138 осіб, серед яких 35 жінок та 12 дітей, тепер перебувають у безпечному місці – на території Єгипту.

"Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою та очікують швидкого повернення на Батьківщину", — додають у Головному управлінні розвідки.

ГУР МО розповіли про підсумки рятувальної операції Фото: Головне управління розвідки Міноборони України ГУР МО розповіли про підсумки рятувальної операції Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Про те, що Україна готує рятувальну операцію, повідомили в МЗС 24 квітня. Спікер відомства Олег Ніколенко зазначав, що було складено список громадян, яким була потрібна допомога в евакуації з країни, яку охопили бої.

Нагадаємо, 25 квітня армія Судану та повстанці уклали нове перемир'я, проте у столиці тривають артилерійські бої. Бойові дії в Судані почалися 15 квітня, внаслідок яких загинуло вже понад 420 людей.

Також 24 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про вбивство помічника військового аташе Єгипту. Посол Єгипту в Судані Хані Салах заперечує факт убивства.