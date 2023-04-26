"Ретельно спланована операція": з Судану евакуювали 91 українця (фото)

За інформацією дипломата, більше половини евакуйованих українців захотіли повернутися на батьківщину. Сьогодні на них чекає чартерний рейс до Польщі, а потім дорога до України.

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Операція з порятунку громадян України, що опинилися у зоні бойових дій у Судані, триває. Станом на 26 квітня вдалося вивезти вже 91 громадянина України. Про це повідомив у середу, 26 квітня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

"МЗС України у співпраці з іншими відомствами продовжує операцію з порятунку українців, що опинилися в зоні бойових дій у Судані", — повідомляє Ніколенко.

За його словами, у період з 24 по 26 квітня дипломатам вдалося провести успішну евакуацію трьох груп громадян:

83 українців та 4 суданців — членів їхніх сімей, а також 51 іноземеця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кітс та Невіс), 64 з яких виявили бажання повернутися на Батьківщину;

група з п'яти українців, яких змогли вивезти автобусом на територію Єгипту;

троє громадян України, яких змогли евакуювати в координації з урядом Німеччини.

Ніколаєнко зазначив, що українців, які виявили бажання повернутися додому, відправлять сьогодні чартерним рейсом до Польщі, після чого вони поїдуть в Україну.

"Загалом, завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала з Судану 91 громадянина", — зазначив дипломат.

Дипломати з успіхом евакуювали три групи громадян Фото: Facebook

За його словами, міністерство продовжує стежити за розвитком ситуації у сфері безпеки та вживати можливих заходів для забезпечення безпеки українських громадян у Судані.

"У разі їхнього бажання евакуюватися, МЗС та посольство України в Єгипті надасть їм максимальне сприяння", — підкреслив він.

Раніше, 15 квітня стало відомо, що у столиці Судану Хартумі лунають звуки пострілів та важкої артилерії, у зв'язку з тим, що воєнізовані угруповання Сил оперативної підтримки намагаються здійснити держпереворот.

Нагадаємо, у вівторок, 25 квітня, у пресслужбі ГУР повідомили, що Україні вдалося успішно евакуювати з Судану 138 осіб, серед яких є громадяни інших країн.