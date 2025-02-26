Военный самолет врезался в жилой дом в Судане: есть погибшие и раненые (видео)

Самолет потерпел крушение сразу после взлета с авиабазы.

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Военный самолет потерпел крушение в Судане при взлете с авиабазы ​​Вади-Сейдна к западу от столицы Хартума. Он врезался в жилой дом. Сообщается о 19 погибших, среди которых военные и гражданские. Об этом пишет Al Jazeera.

Военный самолет разбился в Судане

Источники сообщили, что крушение самолета "Антонов", скорее всего, произошло по техническим причинам.

Сообщается, что среди погибших был генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме.

"Один из наших самолетов потерпел крушение во время взлета из аэропорта Вади-Сейдна вечером 25 февраля", — сообщили в Вооруженных силах Судана, признав, что погибшие и раненые есть и среди гражданских.

Армия заявила, что бригады скорой помощи доставили раненых в госпиталь, пока пожарные локализовали пожар на месте крушения.

Никаких дополнительных подробностей о типе самолета, количестве жертв или причине крушения пока не поступало.

Суданская армия и Силы быстрой поддержки (RSF) ведут войну с середины апреля 2023 года, в результате которой, по данным ООН и местных властей, погибло более 20 000 человек и 14 миллионов человек стали перемещенными лицами. Однако исследования американских университетов оценивают число погибших примерно в 130 000 человек. Война в Судане сопровождается крупнейшим в мире голодом.

Авиакатастрофа произошла на следующий день после того, как RSF взяли на себя ответственность за сбитый российский самолет Ил в Ньяле, столице Южного Дарфура.

Напомним, в начале февраля легкомоторный самолет упал у покрытого льдами побережья Аляски. Все кто были на борту – погибли.