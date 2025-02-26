Військовий літак врізався в житловий будинок у Судані: є загиблі та поранені (відео)

Літак зазнав аварії одразу після зльоту з авіабази.

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Військовий літак зазнав аварії в Судані під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на захід від столиці Хартума. Він врізався в житловий будинок. Повідомляють про 19 загиблих, серед яких військові та цивільні. Про це пише Al Jazeera.

Військовий літак розбився в Судані

Джерела повідомили, що катастрофа літака "Антонов", найімовірніше, сталася з технічних причин.

Повідомляють, що серед загиблих був генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі.

"Один із наших літаків зазнав аварії під час зльоту з аеропорту Ваді-Сейдна ввечері 25 лютого", — повідомили у Збройних силах Судану, визнавши, що загиблі та поранені є і серед цивільних.

Армія заявила, що бригади швидкої допомоги доправили поранених до госпіталю, поки пожежники локалізували пожежу на місці аварії.

Жодних додаткових подробиць про тип літака, кількість жертв або причину аварії поки не надходило.

Суданська армія і Сили швидкої підтримки (RSF) ведуть війну із середини квітня 2023 року, унаслідок якої, за даними ООН і місцевої влади, загинуло більше ніж 20 000 осіб і 14 мільйонів осіб стали переміщеними особами. Однак дослідження американських університетів оцінюють кількість загиблих приблизно в 130 000 осіб. Війна в Судані супроводжується найбільшим у світі голодом.

Авіакатастрофа сталася наступного дня після того, як RSF узяли на себе відповідальність за збитий російський літак Іл у Ньялі, столиці Південного Дарфуру.

Нагадаємо, на початку лютого легкомоторний літак упав біля вкритого льодами узбережжя Аляски. Усі хто були на борту — загинули.