На Алясці впав літак Cessna Caravan із 10 пасажирами: уламки знайшли в морських льодах (фото)

За даними берегової охорони США, нирці впізнали три тіла всередині літака, ще семеро людей перебувають під уламками. До них неможливо дістатися через стан літака Cessna Caravan.

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Уламки невеликого літака, який зник безвісти над Аляскою, знайшли напередодні, 7 лютого, в морському льоду. Усі 10 осіб на борту загинули. Про це повідомляють у соцмережі Х Берегової охорони США в регіоні Аляска.

Представник відомства Майк Салерно пояснив, що рятувальники виявили літак із гелікоптера, прочісуючи його останнє з відомих місцеперебувань. На дослідження місцевості направили двох рятувальників-плавців.

Два нирці впізнали три тіла всередині літака, ще семеро людей, як вважається, перебувають під уламками, але до них неможливо дістатися через стан літака, йдеться в заяві берегової охорони.

Літак Cessna Caravan із дев'ятьма пасажирами й одним пілотом вилетів з аеропорту міста Уналакліт близько 14:37 у четвер і попрямував до міста Ном, але зв'язок з екіпажем було втрачено менш ніж за годину.

Літак, що впав на Алясці

Зараз місцева влада намагається витягти уламки з-під крижаного покриву моря до очікуваного шторму цими вихідними. У п'ятницю офіційні особи також заявили, що літак зазнав "швидкої втрати" висоти та швидкості перед тим, як зникнути.

Близько 15:18 за місцевим часом у четвер щось трапилося, що призвело до швидкої втрати висоти та швидкості, пояснив у п'ятницю капітан-лейтенант берегової охорони США Бенджамін Макінтайр-Кобл перед тим, як було знайдено уламки.

"Що це була за подія, я не можу припустити", — пояснив він. Авіакатастрофа на Алясці стала третьою великою авіакатастрофою у США за тиждень.

Нагадаємо про причини масових авіакатастроф у ВПС США.

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