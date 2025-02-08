На Аляске упал самолет Cessna Caravan с 10 пассажирами: обломки нашли в морских льдах (фото)

По данным береговой охраны США, ныряльщики опознали три тела внутри самолета, еще семь человек находятся под обломками. К ним невозможно добраться из-за состояния самолета Cessna Caravan.

Related video

Обломки небольшого самолета, пропавшего без вести над Аляской, нашли накануне, 7 февраля, в морском льду. Все 10 человек на борту погибли. Об этом сообщается в соцсети Х Береговой охраны США в регионе Аляска.

Представитель ведомства Майк Салерно объяснил, что спасатели обнаружили самолет с вертолета, прочесывая его последнее из известных местонахождений. На исследование местности направили двух спасателей-пловцов.

Два ныряльщика опознали три тела внутри самолета, еще семь человек, как считается, находятся под обломками, но к ним невозможно добраться из-за состояния самолета, говорится в заявлении береговой охраны.

Самолет Cessna Caravan с девятью пассажирами и одним пилотом вылетел из аэропорта города Уналаклит около 14:37 в четверг и направился в город Ном, но связь с экипажем была потеряна менее чем через час.

Упавший на Аляске самолет

Сейчас власти пытаются извлечь обломки из-под ледяного покрова моря до ожидающегося шторма в эти выходные.

В пятницу официальные лица также заявили, что самолет испытал "быструю потерю" высоты и скорости перед тем, как исчезнуть.

Около 15:18 по местному времени в четверг что-то случилось, что привело к быстрой потере высоты и скорости, объяснил в пятницу капитан-лейтенант береговой охраны США Бенджамин Макинтайр-Кобл перед тем, как были найдены обломки.

"Что это было за событие, я не могу предположить", — объяснил он.

Авиакатастрофа на Аляске стала третьей крупной авиакатастрофой в США за неделю.

Напомним о причинах массовых авиакатастроф в ВВС США.

Также сообщалось, что эксперт раскрыл преимущество переданных Украине "Миражей" над F-16.