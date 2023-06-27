"Освободит территории через 16 лет": в США оценили темпы контрнаступления ВСУ, — WP

По мнению профессора Гарварда Грэма Эллисона, "мирные" соглашения и очередная пауза не приведут к окончанию войны, поскольку Путин не откажется от своих амбиций полного захвата Украины. Если на фронте сохранятся текущие темпы продвижения ВСУ — на деоккупацию регионов уйдут годы.

Если украинская армия не сможет использовать в своих интересах неожиданную возможность, которую предоставила попытка госпереворота в РФ, в дальнейшем боестолкновения могут пойти по совершенно другому сценарию. Об этом пишет Грэм Эллисон, профессор Гарвардского университета им. Дугласа Диллона в своей колонке для The Washington Post.

В феврале 2022 года российские войска за неделю захватили более 1500 кв. километров украинской территории. Дальше последовал второй этап войны: в ходе контрнаступления ВСУ удалось отбросить российские войска, причем еженедельно отвоевывались сотни километров.

К ноябрю 2022-го война вступила в третью фазу — и за последние восемь месяцев, несмотря на высокие потери, ни одной из сторон не удалось захватить порядка 150 км за одну неделю.

На четвертой неделе украинского контрнаступления ВСУ продвигались менее чем на 80 кв. км в неделю. По обе стороны линии соприкосновения выстроены окопы и размещены минные поля, что усложняет добиться необходимого для успешного прорыва соотношения сил 3 к 1.

Простая арифметика. На сегодня под контролем РФ остается порядка 17% территории, которая прежде принадлежала Украине. Если темпы продвижения ВСУ будут не выше, чем до сих пор, тогда на возвращение оккупированной территории Украине понадобится 16 лет.

Глава Минобороны США Ллойд Остин признал, что американцы вооружали и обучали украинских военных для этой кампании в надежде на "ошеломительный успех". Применительно к контрнаступлению Украины остается несколько вопросов без ответов: почему действия ВСУ не были более эффективными и также никто пока не объяснил, почему Украина долго ждала, чтобы пойти в атаку.

История напоминает, что к военным успехам добавляется изрядная доля случайных факторов, предопределить которые столь же сложно, как заранее назвать победителя НБА или Чемпионата мира по футболу. Если из-за неудавшегося мятежа Пригожина у российских солдат будет меньше мотивации, чтобы рисковать своей жизнью, тогда пригожинский мятеж станет той соломинкой, которая "переломит спину верблюда".

Если же за лето со стороны ВСУ не будет существенного прорыва, тогда, возможно, страны Западу будут больше склоняться к тому, чтобы начать мирный диалог с РФ, согласившись с предложением глобального Юга.

Если мирное соглашение или фактическое прекращение огня будут достигнуты — каждая из сторон попытается продать это за "победу" своим ключевым избирателям. По мнению эксперта "мирное" соглашение и очередная пауза в длительном военном конфликте не означает конца войны, поскольку Путин не откажется от своих амбиций полного захвата Украины, а украинцы не откажутся от своих требований вернуть всю свою территорию.

Автор публикации отмечает мужество и стойкость Зеленского и его украинских коллег в противостоянии попытке России стереть Украину с лица земли, что превзошло любые ожидания на Западе. По мнению Эллисона, если же период восстановления будет столь же успешным, тогда Украина может стать новой Западной Германией или Южной Кореей.

Официальная позиция Вашингтона состоит в том, что Киеву решать, когда проводить наступательные операции, а равно и мирные переговоры с РФ.

Напомним, что в ВМС раскрыли задачи бронированного катера "Кентавр", который за время полномасштабной войны выполнил 15 боевых задач.

Также сообщалось, что в РФ заявили о росте рейтинга Путина после мятежа.