"Сразу сообщим": Воздушные силы снова опровергли заявление о старте обучения летчиков

По словам представителя командования Юрия Игната, сейчас украинские представители изучают пропускную возможность Дании в обучении.

На днях СМИ сообщили, что украинские летчики начали обучение в Дании, однако спикер Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат опроверг сообщения. Об этом он сказал 27 июня в эфире телемарафона.

"То, что начали обучаться, вынужден, к сожалению, ежедневно опровергать. Потому что не начали обучаться пилоты", — заявил Игнат.

Он добавил, что как только летчики начнут проходить обучение, то Воздушные силы об этом сообщат. Задача Украины более глобальная — перевооружение на истребителях нового образца, а не зацикливание на отдельном периоде обучения летчиков или поставки определенного количества самолетов.

Сейчас официальные представители Украины разных уровней изучают пропускную способность учебных центров в европейских странах. Известно, что сейчас две страны рассматриваются как возможные доноры истребителей для ВС — это Нидерланды и Дания. Другие страны готовы помочь с переобучением украинских асов.

Видео с таймкодом

26 июня издание Associated Press сообщило, что в Дании началось обучение украинских летчиков на F-16. На освоение западной техники уйдет от 6 до 8 месяцев. Также Копенгаген изучает возможность поставки самолетов Украине, а также то, сколько их могут передать.

Напомним, 21 июня президент Зеленский заявил, что первые западные истребители могут поступить в Украину через 6-7 месяцев.

Также 21 июня летчики ВСУ рассказали, почему западная авиация нужна как никогда во время борьбы с российской авиацией.