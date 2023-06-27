"Вещи на улицу, людей в никуда": в Мариуполе оккупанты выбрасывают людей из своих квартир

По словам советника мэра Петра Андрющенко, если сгорели документы и в квартиру хотят заселиться гражданские или военные — жизнь бездомного гарантирована.

В захваченном Мариуполе российские оккупационные власти принялись выселять из уцелевших квартир их законных владельцев в случае, если они не могут предоставить оккупантам нужные документы и доказать право собственности. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко в Telegram-канале.

"По-простому, если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то жизнь бездомного тебе гарантирована", — говорится в сообщении.

Свой пост он дополнил видео и уточнил, что в показанное на нем жилье в Кальмиусском районе приезжают офицеры из оккупационного корпуса Мариуполя, у которых есть ордер от руководителя нелегитимной администрации города.

По словам советника мэра, геноцид украинцев в Мариуполе продолжается.

Напомним, что в Мариуполе, возможно, заметили новинки иранского ВПК. Загадочные боекомплекты в зеленых ящиках, по словам Андрющенко, поставляют "страны-друзья Путина" над морем в направлении Бердянска. Раз в неделю в Мариупольский МК оккупанты привозят пушки среднего калибра.

Также сообщалось, что Мариупольская 56-я бригада уничтожила российский ЗРК "Стрела-10". Аэроразведчикам ВСУ удалось заметить комплекс, хотя ВС РФ и пытались его спрятать.