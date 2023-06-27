ЧВК "Вагнер" после мятежа передает военную технику ВС РФ, — Минобороны России

Российские СМИ, в свою очередь, утверждают, что ФСБ закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении "вагнеровцев" и Евгения Пригожина.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что тяжелая военная техника наемников ЧВК "Вагнер" начала поступать в действующие подразделения ВС РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства от 27 июня.

"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", — указано в сообщении.

При этом российское издание "РИА Новости" сообщает, что представители ФСБ передали информацию о прекращении дела о вооруженном мятеже Пригожина и его наемников 27 июня.

Военный бунт ЧВК "Вагнер"

Напомним в ночь на 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что намерен свергнуть военное руководство РФ. 24 июня ЧВК "Вагнер" захватила контроль над всеми военными объектами Воронежа.

25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении уголовного дела против Евгения Пригожина и его намерении "уйти в Беларусь".

26 июня Пригожин впервые прокомментировал попытку военного мятежа в России. В ходе беседы с журналистами глава наемников ЧВК отметил, что результат был "нормальным", поскольку действия наемников "подняли настроение всех".

Аналитики из института изучения войны спрогнозировали, что после попытки мятежа в РФ ЧВК "Вагнер", скорее всего, не будет существовать как самостоятельная организация.