Не второй Чернобыль: ученая объяснила, почему авария на ЗАЭС не была бы похожа на предыдущие

Эксперт Елена Паренюк рассказала, что за время войны с Россией станция теряла внешнее питание уже семь раз. Однако она убеждена, что в случае теракта трагедия не будет напоминать события в Фукусиме или на ЧАЭС.

Говоря о вероятном подрыве Запорожской АЭС, нередко вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС 1986 года и радиационную аварию АЭС в префектуре Фукусима 2011 года. Кандидатка биологических наук и старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк объяснила, почему такие сравнения некорректны. Об этом известно из ее комментария "УП. Жизнь", опубликованного 27 июня.

Ученая заверила, что сейчас маловероятно повторение обеих трагедий на территории Украины. Она объяснила, что стандарты эксплуатации ЗАЭС содержат различные варианты возможных катастроф, в частности, потери охладителей, землетрясения и падения на станцию самолета. Алгоритм действий в каждом случае разный, поэтому советы также могут быть разные.

Паренюк убеждена, что второго Чернобыля не произойдет, потому что энергоблоки ЗАЭС сильнее защищены, а конструкции реакторов отличаются.

Если же вспоминать Фукусиму, там на момент аварии АЭС потеряла питание и не смогла перейти на автономное из-за затопления генераторов. Такие последствия вызвало землетрясение. Кандидатка биологических наук отметила, что за время войны ЗАЭС теряла внешнее питание уже семь раз.

"Дизельные генераторы выдерживали. Ведь на всех станциях применен так называемый "фукусимский пакет улучшений", — подчеркнула она.

На ЗАЭС приостановлены и охлаждены пять реакторов, а перегретый только один — остановленный еще в 2022 году.

"В Фукусиме на момент землетрясения все реакторы вырабатывали энергию. Остановлены они были только после того, как сработала аварийная защита реакторов, которая отключила их", — добавила Паренюк.

Напомним, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко объяснял, что из-за приостановленной работы реакторов накопленная радиоактивность уменьшается в три тысячи раз.

По состоянию на 26 июня направление ветра было юго-восточное, то есть в сторону оккупированной российскими войсками территории. Поэтому в случае подрыва оккупантами ЗАЭС, в опасности оказались бы Донецк и Луганск.