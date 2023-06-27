Стреляли снайперы: правозащитники подтвердили убийство подростков в Бердянске (видео)

Ольга Решетилова считает, что российские оккупанты хотели "повесить" на Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова диверсию на железной дороге. Боясь ареста и новых пыток подростки могли напасть на "полицейских" с оружием.

Правозащитная организация "Медийная инициатива по правам человека" подтвердила то, что двух украинских подростков — Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова — убили российские оккупанты. Об этом заявила соучредительница организации Ольга Решетилова в эфире "Радио Свобода" во вторник, 27 июня.

"Сегодня нам стало известно, что ребята были убиты выстрелами снайперов. Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран – выстрелом в сердце", — сказала Решетилова.

По предварительным данным убийство произошло, когда "полицейские" приехали арестовывать подростков. До этого они находились под следствием, так как российские оккупанты пытками вынуждали Тиграна и Никиту сознаться в том, что они якобы готовили диверсию на железной дороге.

В день, когда произошла стрельба, Тигран успел поговорить по телефону со своей семьей, которая выехала в Германию. Парень рассказал о своих планах на день и упомянул, что собирается обсудить с Никитой празднование дня рождения.

По мнению Решетиловой, поведение парня за полчаса до сообщений о стрельбе не указывало на то, что он планирует какие рискованные для своей жизни действия.

Сейчас российская оккупационная администрация в Бердянске утверждает, что подростки первыми открыли стрельбу и напали на "полицейских". Однако у правозащитницы есть сомнения на этот счет.

"Даже если они и пошли на такой отчаянный шаг, то над ними "террористов" сделали, потому что их пытали, над ними издевались и им не оставили больше никакого выбора", — сказала Решетилова.

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Убийство подростков в Бердянске

Российские СМИ 24 июня сообщили, что на территории Бердянска 24 июня, погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Служба розыска детей проинформировала, что Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова российские оккупанты подвергли пыткам. Захватчики обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. После издевательств они убили несовершеннолетних. Оккупанты били и душили Тиграна перед его бабушкой и затем увезли его в неизвестном направлении в Бердянске.

Напомним, 26 июня мать убитого россиянами подростка в Бердянске рассказала о своем сыне в разговоре с украинской журналисткой Яниной Соколовой. Выяснилось, что парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, однако на службу его не взяли. Семья Тиграна находится на территории Германии. Парень намеревался уехать, но оккупационные власти не выпустили его из города. Как отметила журналистка, представители власти пообещали, что после войны ребят похоронят с почестями, как настоящих героев.