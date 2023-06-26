"Я плен не вынесу": мать убитого россиянами подростка в Бердянске рассказала о своем сыне

По словам матери героя, хотя парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, однако на службу его не взяли.

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Украинская журналистка Янина Соколова поделилась трогательной историей мамы Тиграна Оганисяна, 16-летнего парня из временно оккупированного Бердянска, который стал героем, пролив свою кровь в борьбе с российскими оккупантами. Соответствующий пост Соколова опубликовала в своей Facebook-страничке 26 июня.

"Сегодня я говорила с мамой Тиграна. Того самого парня из Бердянска, который вместе с другом Никитой в оккупированном городе, полном орков и оружия, после пыток и подвала, смог ликвидировать двух боевиков и предчувствуя смерть записать видео, где последними словами: "это все", "Слава Украине" попрощался с этим миром. Я даже не представляю что чувствуют родители парня. Это ад, — написала журналистка.

В своем посте Соколова приводит слова матери, Ксении, которая поведала о трагической судьбе своего сына.

"Тигран — армянин. Гражданство он получил недавно. На все праздники просил покупать книги по истории Украины. Хотя парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат. Хотел служить. Не взяли. Поэтому начал партизанить", — рассказывает Ксения.

По словам матери, она сама с младшей дочерью временно находится в Германии, где ребенку должна быть проведена серьезная операция на сердце. Тигран планировал приехать в Германию, чтобы поддержать семью, но оккупационные власти не выпустили его из города.

К сожалению, Тиграна и его друга Никиту жестоко убили. Они были застрелены: одному выстрелили в сердце, другому — в голову. Их тела находятся в морге Бердянска. По предварительным данным следствия, парни якобы ликвидировали военного и убили сотрудника милиции. После этого их жестоко убили боевики "народной милиции".

"Они избили Тиграна, потом привезли в подвал и там электическим током его пытали. Я с ним говорила перед этим и он мне говорил: "Мама, я плен не вынесу", — рассказала мать Тиграна.

Ксения выразила желание похоронить своего сына в военной форме, как он хотел бы, но оккупационные власти не позволили это сделать. Они также запретили похороны на кладбище героев.

В своем посте Янина Соколова отмечает, что говорила по телефону с главой Запорожской областной военной администрации Юрием Малашко и мэром Запорожья Анатолием Куртевым, и они обещали, что после войны ребят похоронят с почестями, как настоящих героев.

Перестрелка в Бердянске и гибель украинских подростков

Напомним, что в результате перестрелки, произошедшей во временно оккупированном Бердянске 24 июня, два подростка погибли. Один из них, по имени Оганисян, опубликовал в социальных сетях видео, где он демонстрировал автомат и был одет в тактические перчатки. В своих последних словах на видео он сказал: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

По информации, полученной от Службы розыска детей, стало известно, что российские силовики допустили пытки Оганисяна, Ханганова и их семей несколько дней перед их убийством.

Напомним также, 25 июня стало известно, что российские оккупанты в Бердянске били и душили подростка Тиграна Оганисяна на глазах у его бабушки, а затем увезли в неизвестном направлении.