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РФ обстреляла Кременчуг в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор": на место выехали медики

Фото: ДСНС України | Россияне запустили ракеты по Кременчугу (иллюстративное изображение)

По данным Воздушных сил, ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине из самолетов Ту-22М3. Взрывы также слышали в Сумской области, через которую крылатые ракеты двигались в направлении Полтавщины.

ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Украине, а мощные взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области. Об этом информировала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ 27 июня.

Противник выпустил крылатые ракеты с самолетов Ту-22м3 и заходили они из Сумской области в направлении Кременчуга в Полтавской области.

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Спустя несколько минут там прозвучали громкие взрывы, по информации журналистов "Суспiльного". Кроме того, местные заметили, что после инцидента на место взрыва массово отправились бригады скорой помощи.

Был ли прилет и есть ли пострадавшие в результате ракетной атаки российских оккупантов — неизвестно. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию на момент публикации материала.

Отдельного внимания стоит тот факт, что 27 июня годовщина ракетного удара российских оккупантов по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Тогда здание было фактически уничтожено и вражеский снаряд забрал жизни 22 безвинных людей.

"Кременчужане никогда не простят это преступление и никогда не забудут эту трагедию. В городе заложен сквер памяти, в котором высадили деревья в память о каждом погибшем. Вечная память погибшим. Искренние соболезнования родным и близким", — написал о трагедии мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По информации "Суспiльного" взрывы также были слышны и в Сумской области, но что именно это было — не сообщается.

После этого пошли отбои ракетных угроз по стране и самолеты противника отошли от пусковых рубежей.

Обновлено. Информация о скорых, которые якобы выехали на место происшествия, не подтвердилась. В момент взрывов в городе проводилась похоронное мероприятие, а издание "Обозреватель" признало ошибку и исправило информацию

Напомним, 26 июня сообщалось о том, что российские оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего погибли люди. Удар из тяжелой артиллерии был нанесен после обеда по частному предприятию, где находились работники.