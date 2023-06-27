РФ обстреляла Кременчуг в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор": на место выехали медики

По данным Воздушных сил, ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине из самолетов Ту-22М3. Взрывы также слышали в Сумской области, через которую крылатые ракеты двигались в направлении Полтавщины.

ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Украине, а мощные взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области. Об этом информировала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ 27 июня.

Противник выпустил крылатые ракеты с самолетов Ту-22м3 и заходили они из Сумской области в направлении Кременчуга в Полтавской области.

Спустя несколько минут там прозвучали громкие взрывы, по информации журналистов "Суспiльного". Кроме того, местные заметили, что после инцидента на место взрыва массово отправились бригады скорой помощи.

Был ли прилет и есть ли пострадавшие в результате ракетной атаки российских оккупантов — неизвестно. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию на момент публикации материала.

Отдельного внимания стоит тот факт, что 27 июня годовщина ракетного удара российских оккупантов по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Тогда здание было фактически уничтожено и вражеский снаряд забрал жизни 22 безвинных людей.

"Кременчужане никогда не простят это преступление и никогда не забудут эту трагедию. В городе заложен сквер памяти, в котором высадили деревья в память о каждом погибшем. Вечная память погибшим. Искренние соболезнования родным и близким", — написал о трагедии мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По информации "Суспiльного" взрывы также были слышны и в Сумской области, но что именно это было — не сообщается.

После этого пошли отбои ракетных угроз по стране и самолеты противника отошли от пусковых рубежей.

Обновлено. Информация о скорых, которые якобы выехали на место происшествия, не подтвердилась. В момент взрывов в городе проводилась похоронное мероприятие, а издание "Обозреватель" признало ошибку и исправило информацию

Напомним, 26 июня сообщалось о том, что российские оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего погибли люди. Удар из тяжелой артиллерии был нанесен после обеда по частному предприятию, где находились работники.