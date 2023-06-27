"Демилитаризация РФ": на вооружении оккупантов заметили редкую РСЗО "Град-1" на базе ЗИЛ

"Град-1" имеет несколько отличий от РСЗО "Град": у него шасси на базе ЗИЛа, меньшее количество реактивных снарядов и дальность стрельбы. Бойцы ВСУ ее уже уничтожили.

У российских войск впервые заметили реактивную систему залпового огня 9К55 "Град-1". Фотографию опубликовал военный в твиттере, передает Фокус.

Аэроразведчики ВСУ заметили на поле боя "Град-1", который построен еще на базе ЗИЛ-131. Как отметил боец, установка "в процессе уничтожения". На вооружении украинской армии такие пусковые есть, но все они трофейные. До начала полномасштабного вторжения ВСУ их не имели.

Что известно о "Граде-1"?

9К55 "Град-1" — это советская РСЗО, которая создана на базе ЗИЛ-131. Машина разработана в 1976 году для полкового уровня. Всего было изготовлено более 500 единиц. Пусковая установка почти такая же, как и у БМ-21 "Град": 36 направляющих (а не 40, как у БМ-21) с неуправляемыми реактивными снарядами. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 км, но у РФ есть пакет модернизации, который увеличивает дальность до 40 км, как и БМ-21. Назначение РСЗО — уничтожение живой силы и боевой техники врага на открытой территории.

ВСУ уже уничтожили редкую РСЗО

При этом система 9К55 состоит из нескольких составляющих — транспортной и боевой машины, а также неуправляемые боеприпасы и комплекс со специальным оборудованием 9Ф380.

Напомним, 30 мая СМИ писали, что РФ начала использовать редкую РСЗО ДП-62 "Дамба" для охраны оккупированного Севастополя.

9 мая на вооружении ВСУ заметили румынские РСЗО APR-40. Их передача публично не анонсировалась.