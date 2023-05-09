Передача не анонсировалась: румынские РСЗО APR-40 появились в Украине (видео)

APR-40 фактически является лицензионной копией советской РСЗО БМ-21 "Град" и была принята на вооружение в 1978 году.

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В сети появились кадры с румынскими реактивными системами залпового огня, которые, как утверждается, уже применяются украинскими военными на поле боя. Соответствующее видео в Twitter 9 мая опубликовал Ukrainian Front.

Издание Defence Express заметило, что это первый случай, когда румынские РСЗО APR-40 были зафиксированы в Украине. Раньше о передаче этих комплексов не сообщалось.

Отмечается, что APR-40 фактически является лицензионной копией советской РСЗО БМ-21 "Град". Система была принята на вооружение в 1978 году. В качестве основы для машины было выбрано шасси грузового автомобиля DAC.

"Что касается количества машин, которое теоретически могло бы быть поставлено Украине, то, согласно данным Military Balance, по состоянию на 2022 год всего на вооружении румынского войска находилось 134 единицы РСЗО APR-40, поэтому вполне вероятно, что речь может идти и о нескольких десятках машин", – пишет издание.

Напомним, 5 мая в сети впервые опубликовали применение украинской модернизации РСЗО "Град" на базе шасси КрАЗ "Бастион-2". Проект был создан в Украине еще в 2008 году. С начала полномасштабной войны машины показывали всего несколько раз.

29 апреля в соцсетях появились первые фотографии чешской реактивной системы залпового огня BM-21 МТ, модернизированной версии советского БМ-21 "Град", в Украине.