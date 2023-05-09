Передача не анонсувалась: румунські РСЗВ APR-40 з'явилися в Україні (відео)

APR-40 фактично є ліцензійною копією радянської РСЗВ БМ-21 "Град" і була прийнята на озброєння у 1978 році.

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У мережі з'явилися кадри з румунськими реактивними системами залпового вогню, які вже застосовуються українськими військовими на полі бою. Відповідне відео у Twitter 9 травня опублікував Ukrainian Front.

Видання Defence Express зауважило, що це перший випадок, коли румунські РСЗВ APR-40 були зафіксовані в Україні. Раніше про передачу цих комплексів не повідомлялося.

Зазначається, що APR-40 фактично є ліцензійною копією радянської РСЗВ БМ-21 "Град". Система була прийнята на озброєння у 1978 році. Як основу для машини було обрано шасі вантажного автомобіля DAC.

"Щодо кількості машин, яка теоретично могла б бути поставлена Україні, то, згідно з даними Military Balance, станом на 2022 рік всього на озброєнні румунського війська знаходилося 134 одиниці РСЗВ APR-40, тому цілком ймовірно, що мова може йти й про кілька десятків машин", – пише видання.

Нагадаємо, 5 травня у мережі вперше опублікували застосування української модернізації РСЗВ "Град" на базі шасі КрАЗ "Бастіон-2". Проєкт було створено в Україні ще 2008 року. З початку повномасштабної війни машини показували лише кілька разів.

29 квітня у соцмережах з'явилися перші фотографії чеської реактивної системи залпового вогню BM-21 МТ, модернізованої версії радянського БМ-21 "Град", в Україні.