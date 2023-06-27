"Было бы много крови": мятеж Пригожина был инспирирован службами Запада, — глава Росгвардии

Руководитель ведомства Виктор Золотов не исключает, что мятеж ЧВК "Вагнер" был организован по наущению Запада. В то же время он убежден — "вагнеровцы" Москву бы не взяли.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал Виктор Золотов предположил, что вооруженный мятеж наемников ЧВК "Вагнер" был организован по наущению западных спецслужб и совпал с личными амбициями Евгения Пригожина. Об этом 27 июня сообщили российские СМИ.

Глава Росгвардии считает, что мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК "Вагнер".

"Не исключаю, что работали западные спецслужбы, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина", – заявил Золотов.

Он добавил, что из окружения Пригожина были информационные вбросы о том, что готовится мятеж и произойдет в период с 22 по 25 июня.

Золотов также рассказал, что в течение всего вооруженного мятежа "вагнеровцев" он постоянно находился на связи с президентом Владимиром Путиным, и заверил — Москву бы не взяли. Генерал аргументировал свои слова тем, что силы Росгвардии были сконцентрированы на подступах к российской столицы.

"Да, они бы к Москве подошли. Было бы много крови, но Москву бы не взяли", — ответил Золотов журналистам.

Напомним, президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что российские военнослужащие и силовики фактически остановили гражданскую войну в момент попытки мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.