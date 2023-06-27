Враг готовил оборону месяцами: бойцы 28-й ОМБр провели успешный штурм под Бахмутом (видео)

Бойцы отметили, что прорыв обороны оккупантов — это результат титанического труда и тренировок. Они призвали украинцев помнить, что контрнаступление — это не кино и не веселые видео в соцсетях.

Украинские защитники из 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода показали видео, как смогли пробить линию обороны под Бахмутом, которую месяцами строили российские оккупанты. Об этом во вторник, 27 июня сообщает пресс-служба 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в Facebook.

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты. В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько окупантов сдались в плен", — указано в сообщении.

Бойцы батальона отмечают, что это немаловажный успех для украинских защитников на фронте, поскольку ВСУ смогли прорвать оборону, которую враг готовил месяцами.

"И это результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности. Помните, контрнаступление — это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящих на штурм", — отметили в бригаде.

Бойцы призвали украинцев поддерживать украинских защитников, чтобы вместе приближать победу.

Контрнаступление: прогресс ВСУ в Бахмуте

По данным из DeepState за 14 июня, вооруженным силам Украины удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области.

Чуть позднее бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия и заявили, что закрепляются на освобожденных территориях и готовят плацдармы.

25 июня стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ проводила успешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Бойцы отвоевали километровую линию окопов.