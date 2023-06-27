"Нам это не нужно": Лукашенко заявил, что "Вагнер" не будет устраивать никаких провокаций

Белорусский лидер считает, что информация о провокациях наемников Пригожина перед саммитом НАТО со стороны Белоруси не имеет смысла.

Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что ЧВК "Вагнер" намерена устроить в Беларуси провокацию перед саммитом НАТО, сообщает госинформагентство "БелТА".

Политик также опроверг информацию о том, что приезд главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларусь — это "очередная миссия по заданию Кремля".

"Значит, он (Пригожин – ред.) у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе? Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай — они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости", — заявил Лукашенко.

Лидер РБ рассчитывает, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки.

Он также сообщил, что "вагнеровцы" могли бы рассказать Беларуси больше про использование оружия — как наступать, как обороняться.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", — добавил Лукашенко.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

27 июня Фокус писал о том, что Лукашенко прокомментировал переброску ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Александр Лукашенко заявил, что его стране не стоит бояться наемников, ведь те смогут поделиться опытом и проинструктировать военных относительно применения оружия.

Напомним, 27 июня сообщалось, что Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным во время мятежа в РФ. Александр Лукашенко рассказал о том, как с ним связался Владимир Путин во время попытки Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации.