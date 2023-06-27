"Сеять зерна мира": представитель Ватикана совершит визит в Москву 28 и 29 июня

Католическая церковь надеется, что вскоре будут плоды мира в Европе и мире, но не все от них зависит.

Кардинал Маттео Дзуппи, Архиепископ Болоньи и Председатель Епископской Конференции Италии, 28 и 29 июня как посланник Папы Франциска будет находиться в Москве, сообщает информационный портал Святого Престола Vatican News. Во время визита его будет сопровождать сотрудник Государственного Секретариата Святого Престола.

"Главной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и поискам путей для достижения справедливого мира", — говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая могла бы поспособствовать ослаблению напряженности в войне в Украине.

5 и 6 июня Папский Посланник находился в Киеве, где провел различные встречи как с представителями церковной, так и с представителями гражданской власти, в частности, с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу. По завершении миссии пресс-служба Святого Престола сообщала, что "результаты этих разговоров" будут переданы Святейшему Отцу. В Ватикане считают, что это будет полезным для оценки дальнейших шагов как на гуманитарном уровне, так и в поиске путей к справедливому и прочному миру.

Сеять зерна мира

"Мы осознаем, что мы являемся сеятелями. Кардинал Дзуппи ездил в Украину сеять зерна добра и мира. С этим же чувством он поедет в Москву, чтобы бороться за мир. Церковь делает это, но не от нас зависят все результаты. Но так поступает и сеятель, он оставляет семена и молится Богу, чтобы они проросли и принесли плод. Будем надеяться, что вскоре будем иметь плоды мира в Европе и мире", — заявил архиепископ Эдгар Пенья Парря, заместитель Государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам.

25 июня Фокус писал о том, что Тина Кароль лично встретилась с Папой Римским в Ватикане. Артистка передала понтифику особый презент — личный дневник мальчика Егора, который пережил оккупацию ВС РФ в Мариуполе.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что Папа пытался остановить вторжение России в Украину. Украинцы хотели бы, чтобы Папа однозначно стал на сторону Украины, осудив поименно представителей агрессора. Но Ватикан — это государство, которое в международном праве имеет иной вид, чем светские государства. Его главным инструментом влияния на ход тех или иных исторических событий является диалог и дипломатия.